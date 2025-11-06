Actualités similaires

Comme chaque année à l’approche des fêtes, le territoire de Cœur d’Essonne du réseau de bus Île-de-France Mobilités repart en tournée pour une nouvelle collecte de jouets à bord du désormais célèbre Bus de Noël.

Pour cette 8ᵉ édition, la magie et la solidarité s’invitent une fois encore sur les routes du territoire !

Un bus joliment décoré fera escale dans plusieurs communes afin de recueillir les dons de jouets au profit des enfants issus de familles modestes.

Cette belle initiative, menée en partenariat avec les associations locales et partenaires solidaires, invite chacun à contribuer à un Noël plein de sourires et de partage.

🧸 Seuls les jouets en bon état et fonctionnels seront collectés.

Pour des raisons d’hygiène, les peluches ne seront pas acceptées.

👉 Faites un geste simple qui fera toute la différence !

Venez déposer vos jouets lors du passage du Bus de Noël 2025 dans votre commune.



Retrouvez ci-dessous les dates, lieux et horaires de sa tournée :

Breuillet

Samedi 15 novembre de 9h30 à 12h30 - Parking de Carrefour Market

Sainte-Geneviève-des-Bois

Samedi 22 novembre de 14h à 18h - Parking de Carrefour

Vendredi 5 décembre de 18h à 22h – Marché de Noël

La Norville

Mercredi 26 novembre de 10h à 13h – Parking du Bassin Nautique

Morsang-sur-Orge

Samedi 6 décembre de 9h à 18h – Parking d’Intermarché

Brétigny-sur-Orge :

Mercredi 10 décembre de 14h à 18h – Place du marché

Samedi 13 décembre de 14h à 18h – Parking d’Auchan C.cial Maison Neuve

Saint-Michel-sur-Orge :

Mercredi 17 décembre de 10h à 17h – Place de la Mairie

Après collecte, les jouets seront donnés aux associations suivantes :

Croix-Rouge Française, Secours Populaire, La Clairière, Espoir Aide et Action, Escale, Acafi, Les Mères Veilleuses, Secours Catholique, Saint-Vincent-de-Paul