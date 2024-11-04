¡Conviértete en testigo de línea en el territorio del Gran Versalles!

Publicado el

Lectura 1 min

Conviértete en testigo de línea y contribuye a la calidad del servicio de la red de autobuses

¿Utilizáis las líneas de autobús de Grand Versalles y queréis contribuir a mejorar la calidad del servicio?

Viajas regularmente dentro del territorio del Gran Versalles. Por tanto, sois embajadores de un mejor transporte público a diario.

Este sistema fue creado por la Asociación FNAUT (Federación Nacional de Asociaciones de Usuarios del Transporte) en colaboración con Île-de-France Mobilités y los Transporters.

¿Cómo funciona?

  1. Accede a la página web de la asociación FNAUT (a través del enlace de abajo):
  2. Ve a la sección: "Cookies de línea". Luego, selecciona "Hacer un testimonio".
  3. Solo tienes que rellenar el formulario haciendo clic en el territorio "Grand Versailles", eligiendo tu línea, la fecha, la hora, la parada y el criterio.
  4. Por último, haz clic en "enviar"!
Visita la página web

Tu opinión es invaluable para nosotros y nos ayuda a mejorar la calidad de tus viajes.

Para poder ver este vídeo, debe

Noticias similares