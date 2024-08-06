Noticias similares

¡Nuevo en tus líneas A14 Express!

Mantes-la-Jolie <-> La Défense</->

Una ruta más directa:

Para ahorrarte tiempo en tu trayecto, la parada Mantes-la-Ville Gare Routière se trasladará a la parada Mantes-la-Jolie Quai 10. Si llegas cerca de la estación Mantes-la-Ville, solo tendrás que tomar la pasarela peatonal que conecta ambas estaciones. Hay aparcamiento para coches, scooters y bicicletas. Y, por supuesto, muchas conexiones con tus líneas de autobús son posibles para un viaje sin estrés.

¡Nuevo! La parada Calmette, cerca del edificio de pasajeros de la estación Mantes, estará servida. Te ofrecen muchas posibilidades de movilidad con trenes, autobuses y aparcamientos para viajar sin estrés.

Días entre semana:

Una oferta mejorada con 13 viajes adicionales al día desde las 4:30 a.m. desde Mantes-la-Jolie hasta las 11:30 p.m. desde La Défense.

Los fines de semana:

Los sábados, un autobús de media cada 20 minutos.

Los domingos, un autobús medio cada 30 minutos.

Bonnières-sur-Seine <-> La Défense </->

Un viaje adicional de ida y vuelta al día de lunes a viernes

Consulta tus horarios a partir del 2 de septiembre aquí.

Os deseamos un buen comienzo para el nuevo curso escolar.

