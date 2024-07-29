Noticias similares

Del 27 de julio al 6 de agosto de 2024, las pruebas ecuestres de Doma Clásica, Campo a Través y Sauts d'Ostacles tendrán lugar en la Etoile Royale, en el parque del Palacio de Versalles.
Antes o después de admirar a nuestros campeones, da un paseo por Versalles:
- Catedral de San Luis y Hotel Madame Du Barry, con las líneas 6203 y 6210 paradas "Tournelles",
- Eglise Notre Dame con las líneas 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 o 6214 paran "Notre Dame",
- Eglise Saint-Symphorien con las líneas 6205 y 6206 paradas "Saint-Symphorien",
- Hôtel de Ville, con las líneas 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6214, paradas "Préfecture".
¡Te espera un curso real!
Salida de la estación de tren Château Rive Gauche o de la Oficina de Turismo, avenue du Général de Gaulle en Versalles.
¡Aprovecha también el Mercado de Notre-Dame, el lugar ideal para comprar productos locales de calidad y luego hacer un picnic real en el parque del Château!
- Las líneas 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 paran "Place du Marché Notre Dame"
Horario de apertura del mercado:
Halles Notre-Dame (mercado cubierto)
- De martes a sábado de 7 a.m. a 13:30 p.m. y de 3 p.m. a 7:30 p.m.
- El domingo de 7 a.m. a 2 p.m.
- Cerrado los lunes
Carrés Notre-Dame (mercado al aire libre)
- Martes, viernes y domingo de 7:30 a.m. a 2 p.m.
Mercado no alimentario
- Miércoles, jueves y sábados de 11:00 a 19:30