Noticias similares

Del 27 de julio al 6 de agosto de 2024, las pruebas ecuestres de Doma Clásica, Campo a Través y Sauts d'Ostacles tendrán lugar en la Etoile Royale, en el parque del Palacio de Versalles.

Antes o después de admirar a nuestros campeones, da un paseo por Versalles:

Catedral de San Luis y Hotel Madame Du Barry, con las líneas 6203 y 6210 paradas "Tournelles",

Eglise Notre Dame con las líneas 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 o 6214 paran "Notre Dame",

Eglise Saint-Symphorien con las líneas 6205 y 6206 paradas "Saint-Symphorien",

Hôtel de Ville, con las líneas 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6214, paradas "Préfecture".

¡Te espera un curso real!

Salida de la estación de tren Château Rive Gauche o de la Oficina de Turismo, avenue du Général de Gaulle en Versalles.