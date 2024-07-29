Noticias similares

De camino a las competiciones ecuestres en Versalles del 27 de julio al 6 de agosto de 2024

De camino a las competiciones ecuestres en Versalles del 27 de julio al 6 de agosto de 2024

Del 27 de julio al 6 de agosto de 2024, las pruebas ecuestres de Doma Clásica, Campo a Través y Sauts d'Ostacles tendrán lugar en la Etoile Royale, en el parque del Palacio de Versalles.

Antes o después de admirar a nuestros campeones, da un paseo por Versalles:

  • Catedral de San Luis y Hotel Madame Du Barry, con las líneas 6203 y 6210 paradas "Tournelles",
  • Eglise Notre Dame con las líneas 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 o 6214 paran "Notre Dame",
  • Eglise Saint-Symphorien con las líneas 6205 y 6206 paradas "Saint-Symphorien",
  • Hôtel de Ville, con las líneas 6201, 6202, 6203, 6204, 6210, 6214, paradas "Préfecture".

¡Te espera un curso real!

Salida de la estación de tren Château Rive Gauche o de la Oficina de Turismo, avenue du Général de Gaulle en Versalles.

¡Aprovecha también el Mercado de Notre-Dame, el lugar ideal para comprar productos locales de calidad y luego hacer un picnic real en el parque del Château!

  • Las líneas 6201, 6202, 6203, 6204, 6205 paran "Place du Marché Notre Dame"

Horario de apertura del mercado:

Halles Notre-Dame (mercado cubierto)

  • De martes a sábado de 7 a.m. a 13:30 p.m. y de 3 p.m. a 7:30 p.m.
  • El domingo de 7 a.m. a 2 p.m.
  • Cerrado los lunes

Carrés Notre-Dame (mercado al aire libre)

  • Martes, viernes y domingo de 7:30 a.m. a 2 p.m.

Mercado no alimentario

  • Miércoles, jueves y sábados de 11:00 a 19:30

