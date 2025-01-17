Noticias similares

[#EnMotsBilité][#EvenementCulturel] 📕



¡Lecturas itinerantes en el territorio #PaysBriard con el proyecto "En Mots'bilité"! 🚌



Una experiencia original que mezcla #mobilité y #culture para redescubrir la lectura... ¡Si no!



Île-de-France Mobilités se une a los "#BRIKILIZ " para un evento nuevo y único.



¿Quiénes son los "#BRIKILIZ "?

Es un colectivo de voluntarios que han sido apasionados por la lectura durante más de 20 años. Organizan orquestas de lectura en casa, en colegios, en estructuras extracurriculares, asociaciones o con la primera infancia.



A bordo de un vehículo de Île-de-France Mobilités unas quince personas privilegiadas podrán disfrutar de la lectura en voz alta y redescubrir su ciudad de una manera diferente.



Este proyecto, coconstruido con la #médiathèque l'île aux trésors de Brie-Comte-Robert, tiene como objetivo (re)descubrir el placer de escuchar textos leídos en una orquesta.



El evento tendrá lugar en:

📆Sábado, 30 de mayo

🕦Desde las 10 a.m.



Ruta de minibús:

📍La salida será en el parque del Ayuntamiento de Brie-Comte-Robert y luego el vehículo parará en los siguientes 4 puntos: Jardin de la Friche, Château, camino de las rosas hasta la Biblioteca de Medios donde se compartirá una "copa de la amistad".



i️Información y registro en la Biblioteca Brie-Comte-Robert Media

Teléfono: 01 60 62 64 39