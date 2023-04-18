Noticias similares

Con motivo del Día Mundial del Libro 2023 , el domingo 23 de abril, su red de autobuses Île-de-France Mobilités en la zona de Sénart le invita a conocer a nuestros equipos de mediación en la estación de autobuses de Lieusaint para dar una segunda vida a los libros que ya no utiliza.

Todos los libros recogidos serán donados a la asociación Ammareal.

Para ello, dirígete a la estación de Lieusaint:

- Lunes, 24 de abril de 16:00 a 18:00

- Martes 25 de abril de 8:30 a.m. a 10:00 a.m. y de 4 p.m. a 6 p.m.

- Miércoles 26 de abril de 8:30 a 10:00

Podrás intercambiar información con nuestros agentes de mediación y aprovechar la oportunidad para conocer más sobre tu oferta de autobús.

El objetivo de esta campaña: promover el contenido de segunda mano donando tus libros a una asociación, democratizar la lectura, crear momentos de intercambio e intercambio.