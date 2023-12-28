Noticias similares

Consulta todos los horarios de vuelta al cole de las líneas de autobús en tu zona de Evry Centre Essonne. Estos horarios están vigentes a partir del lunes 1 de enero de 2024.
¿Dónde puedo encontrar mis horas?
Tus horarios están disponibles en:
- La página web > horarios de las líneas de autobús Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)
- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités
- En tu parada de autobús
- En la agencia Evry Centre Essonne situada en el entresuelo (1ª planta) de la estación de tren de Evry Courcouronnes
- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 80 96 31 87