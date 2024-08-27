¡Prepárate para el inicio del nuevo curso escolar descargando tus horarios de autobuses!

Publicado el

Lectura 1 min

Descarga los horarios de tus líneas de autobús.

Consulta todos los horarios de vuelta al cole de las líneas de autobús en tu zona de Evry Centre Essonne. Estos horarios están vigentes a partir del lunes 2 de septiembre de 2024.

Horarios de apertura en la zona de Evry Centre Essonne

¿Dónde puedo encontrar mis horas?

Tus horarios están disponibles en:

- La página web > horarios de las líneas de autobús Evry Centre Essonne (iledefrance-mobilites.fr)

- Sobre la solicitud de las FDI Mobilités

- En tu parada de autobús

- En la agencia Evry Centre Essonne situada en el entresuelo (1ª planta) de la estación de tren de Evry Courcouronnes

- En nuestro centro de atención al cliente en el 01 80 96 31 87

Descarga mis horarios a continuación:

Línea 24.06
Línea 300
Línea 301
Línea 302
Línea 303
Línea 304
Línea 305
Línea 312
Línea 313
Línea 401
Línea 402
Línea 403
Línea 404
Línea 405
Línea 406
Línea 407
Línea 407S
Línea 408
Línea 409
Línea 409M
Línea 412
Línea 413
Línea 413F
Línea 414
Línea 414D
Línea 415
Línea 416
Línea 418
Línea 419
Línea 420
Línea 453
Línea 500
Línea 501
Línea 502
Línea 510
Línea 510P
Línea 7001
Línea 7001S
Línea 7002
LÍNEA 7002S
Línea 7005
Línea 7006
Línea DM04
Línea DM07
Línea DM22
Línea N139

Noticias similares