Noticias similares

¿Te apasionan los autobuses o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funciona un Centro de Operaciones de Autobuses?
Con motivo de la Semana de la Movilidad, del 16 al 22 de septiembre de 2025, Île-de-France Mobilités te invita a una visita guiada al Centro Operativo de Autobuses de tu zona para descubrir los bastidores del mundo del transporte en torno a una visita a la estación de autobuses, el descubrimiento de las profesiones y muchas otras actividades enriquecedoras.
Conoce a nuestros equipos en el Centro Operativo de Autobuses Poincy el miércoles 17 de septiembre de 2025 de 14:00 a 16 :00.
El registro es posible para adultos o menores de 16 años con permiso parental. Los menores de 16 años deben ir acompañados por un adulto. Nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico para confirmar tu asistencia.
Esperamos verle en:
Centro Operativo de Autobuses Poincy en 15 rue de la Briqueterie, 77470 Poincy
- Acceso por la línea DRT
- Aparcamiento para visitantes para quienes deseen venir en coche
Para saber más sobre las noticias en tu zona, visita nuestra cuenta X (antes Twitter) @MeauxOurcq_IDFM