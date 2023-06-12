Noticias similares

Encuentra las últimas noticias en tus líneas en la región de Cœur d'Essonne en tu página local de noticias en la web de Île-de-France Mobilités

Desde el 1 de agosto, tus contactos cambian pero tus líneas permanecen.

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr

Y en la cuenta de Twitter del territorio @CoeurEs_IDFM (@CEAT_Transdev, hasta el 31 de julio de 2023)

Las líneas en cuestión son:

Todas las antiguas líneas CEAT de Transdev

Todas las antiguas líneas de Transdev Génovébus

Todas las antiguas líneas de Keolis Daniel Meyer excepto DM4, DM7S y DM22

Línea 91-04, anteriormente Albatrans

El Noctilien N131, anteriormente Transilien

No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.

Aquí explicamos todo > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Lista de municipios servidos a: Arpajon, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, Guibeville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, La Norville, Massy, Montlhéry, Ollainville, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Saint-Chéron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Vert-le-Grand, Viry-Châtillon.