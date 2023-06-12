Noticias similares

¡Bienvenidos a la zona de Coeur d'Essonne!

En esta página encontrarás toda la información sobre tus líneas de autobús en el territorio de Coeur d'Essonne

Encuentra las últimas noticias en tus líneas en la región de Cœur d'Essonne en tu página local de noticias en la web de Île-de-France Mobilités

Desde el 1 de agosto, tus contactos cambian pero tus líneas permanecen.

Encuentra todas las noticias, rutas y horarios de tus líneas en la web de iledefrance-mobilites.fr

Y en la cuenta de Twitter del territorio @CoeurEs_IDFM (@CEAT_Transdev, hasta el 31 de julio de 2023)

Las líneas en cuestión son:

  • Todas las antiguas líneas CEAT de Transdev
  • Todas las antiguas líneas de Transdev Génovébus
  • Todas las antiguas líneas de Keolis Daniel Meyer excepto DM4, DM7S y DM22
  • Línea 91-04, anteriormente Albatrans
  • El Noctilien N131, anteriormente Transilien

No olvides suscribirte a la alerta de tráfico para tus líneas.

Aquí explicamos todo > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Lista de municipios servidos a: Arpajon, Avrainville, Ballainvilliers, Bondoufle, Brétigny-sur-Orge, Breuillet, Bruyères-le-Châtel, Cheptainville, Égly, Epinay-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Grigny, Guibeville, Leuville-sur-Orge, Linas, Longjumeau, Longpont-sur-Orge, Marolles-en-Hurepoix, Morsang-sur-Orge, La Norville, Massy, Montlhéry, Ollainville, Le Plessis-Pâté, Palaiseau, Saint-Chéron, Saint-Germain-lès-Arpajon, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, La Ville-du-Bois, Villemoisson-sur-Orge, Villiers-sur-Orge, Vert-le-Grand, Viry-Châtillon.

