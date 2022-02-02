Noticias similares

Con motivo del Día de San Valentín de 2022, la cadena de autobuses te ofrece emitir tus declaraciones en las pantallas de los autobuses durante el día 14 de febrero.

¿CÓMO HACERLO?

Es muy sencillo, mándanos un mensaje privado en Twitter @Senart_IDFM:

> Tu nombre de pila

> El nombre de pila del destinatario

> El mensaje a emitir (máximo 200 caracteres)*

> La línea de autobús en cuestión

>>> Antes del 10 de febrero de 2022

Los primeros 3 mensajes recibidos de cada línea se emitirán y recibirás una notificación de la publicación real.

*Nos reservamos el derecho de rechazar cualquier mensaje que se considere inadecuado.