Noticias similares

A partir del 5 de enero de 2026, tus líneas cambiarán de número en la región de Vexin. Todas tus líneas ahora se renombran desde el prefijo de área "11" (ejemplo: la línea 95-05 pasa a ser la línea 1101). En toda la región de Île-de-France, a las líneas Express se les asignará un código para su departamento seguido de su propio dígito (ejemplo: la línea Express 95-04 pasa a ser la 9504).

Tus líneas evolucionan y cambian de número.

Un nuevo sistema de numeración en la región de Vexin

¿Por qué cambia el número de tu línea de autobús?

La red de autobuses en Île-de-France está compuesta por casi 1.900 líneas, y el sistema actual de numeración hace que haya muchas líneas con el mismo número. Île-de-France Mobilités quiere mejorar la legibilidad de la red regional de autobuses, trabajando en la numeración de las líneas de autobús para que cada una tenga un número único.

¿Cómo te orientas con los nuevos temas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico.

En la zona de Vexin, todas tus líneas ahora se renombran desde el prefijo de área "11" (por ejemplo: la línea 95-05 pasa a ser la línea 1101).

En toda la región de Île-de-France, a las líneas Express se les asignará un código para su departamento seguido de su propio dígito (ejemplo: la línea Express 95-04 pasa a ser la 9504). Estos cambios entrarán en vigor a partir del 5 de enero de 2026. Solo los coches nocturnos y el Transporte Demand-Responsive (TàD) permanecen sin cambios.

¿Qué te traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.

Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información que te concierne.

Algo nuevo sobre tus líneas Vexin

Nueva Línea Exprés

Nuevos servicios, rutas simplificadas...

  • Una nueva línea directa 1104 entre Mantes-la-Jolie y Magny-en-Vexin, y el servicio al Lycée Condorcet (Limay).
  • Dos nuevas líneas Express:

- 9513 : Enlace directo entre Argenteuil y la prefectura de Cergy con servicio a los principales centros de empleo y estudios de Cergy y Argenteuil.

- 9514 : Enlace directo entre la estación de Cergy Préfecture y el centro de Chars, que ofrece una conexión rápida con el tren J en la estación de Chars.

