Noticias similares

Presentación general de los cambios en el territorio de Marne et Seine
Un nuevo sistema de numeración en la región de Marne et Seine
¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?
Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Marne y Sena, todas las líneas comienzan ahora con 4 y, siempre que es posible, se ha adoptado el número antiguo para facilitar el cambio (ejemplo: la línea 1 pasa a ser 431, la línea 2 a 432, etc.).
¿Qué te traerá este nuevo número?
Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.
Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información sobre ella.