Noticias similares

Un nuevo sistema de numeración en la región de Marne et Seine

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Marne y Sena, todas las líneas comienzan ahora con 4 y, siempre que es posible, se ha adoptado el número antiguo para facilitar el cambio (ejemplo: la línea 1 pasa a ser 431, la línea 2 a 432, etc.).

¿Qué te traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.

Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información sobre ella.