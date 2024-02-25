Noticias similares

El 8 de abril de 2024, sus líneas de autobús cambiarán de número en la región de Marne y Seine

Nuevos sistemas de numeración y nuevos servicios para tus líneas en la zona del Marne y el Sena.

Presentación general de los cambios en el territorio de Marne et Seine

Un nuevo sistema de numeración en la región de Marne et Seine

¿Cómo encontrar la forma de sortear los nuevos problemas?

Île-de-France se ha dividido en departamentos y sectores, cada uno con un código específico. En la zona de Marne y Sena, todas las líneas comienzan ahora con 4 y, siempre que es posible, se ha adoptado el número antiguo para facilitar el cambio (ejemplo: la línea 1 pasa a ser 431, la línea 2 a 432, etc.).

¿Qué te traerá este nuevo número?

Podrás encontrar tu línea de autobús más fácilmente, porque será la única en Île-de-France que tiene este número.

Así, cuando escribas su número en los motores de búsqueda de la aplicación o en el sitio iledefrance-mobilites.fr, podrás acceder directamente a la información sobre ella.

Tabla de correspondencias

Folleto resumen

Pero también nuevos servicios y autobuses + en tus nuevas líneas 427, 429 y 430

Tus líneas J1 y J2 se convierten en la línea 427: ¡descubre más aquí!
Tus líneas O1 y O2 se convierten en las líneas 429 y 430: ¡descubre más aquí! : ¡Descubre más aquí!
Infórmate sobre la renumeración regional

