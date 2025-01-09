Noticias similares

A medida que se acercan las celebraciones de fin de año, Île-de-France Mobilités vuelve a organizar una colección de juguetes a bordo del Autobús de Navidad en el territorio del Pays Briard.

Un autobús decorado con colores festivos recorre varias ciudades para recoger juguetes para los niños de varias asociaciones (Secours Catholique-Caritas France, APF France handicap y Les Restos du Coeur). Esta acción solidaria, organizada con el apoyo de asociaciones locales y socios comprometidos, hace un llamado a la generosidad de los habitantes para ofrecer una Navidad mágica a cada niño.



Solo se aceptarán juguetes en buen estado y en condiciones de funcionamiento y, por razones de higiene, no se aceptarán peluches.

Como agradecimiento, ¡Santa Claus mismo dará aperitivos y pequeños regalos!

¡Participa en este proyecto itinerante de solidaridad en beneficio de los niños!

A continuación se encuentran las fechas del autobús navideño 2025 en cada municipio, así como los lugares y horarios de presencia:

Villecresnes → 26 de noviembre y 6 de diciembre (15:00-19:00) – Place du Haut Marché



Servon → 25 de noviembre y 3 de diciembre (15:00-19:00) – Sala Roger Coudert



Varennes-Jarcy → 29 y 30 de noviembre (15:00-19:00) - aparcamiento escolar



Brie-Comte-Robert → 27 de noviembre y 4 de diciembre (15:00-19:00) - Aparcamiento Hyper U