Noticias similares

A medida que se acercan las celebraciones de fin de año, la red de autobuses Île-de-France Mobilités en el territorio de Cœur d'Essonne regresa para su séptima edición de colección de juguetes a bordo del Autobús de Navidad.

Un autobús decorado con colores festivos recorre varias ciudades para recoger juguetes para niños con ingresos modestos. Esta acción solidaria, organizada con el apoyo de asociaciones locales y socios comprometidos, hace un llamado a la generosidad de los habitantes para ofrecer una Navidad mágica a cada niño.

Solo se aceptarán juguetes en buen estado y en condiciones de funcionamiento y, por razones de higiene, no se aceptarán peluches.

¡Participa en este proyecto itinerante de solidaridad en beneficio de los niños!

A continuación se encuentran las fechas del autobús navideño de 2024 en cada municipio, así como los lugares y horarios de presencia:

Saint-Michel-sur-Orge:

Sábado 30 de noviembre de 14:00 a 18:00 – mercado navideño Place de la Mairie

El Norville:

Miércoles 27 de noviembre de 10:00 a 13:00 – Aparcamiento de Bassin Nautique

Sainte-Geneviève-des-Bois:

Sábado 23 de noviembre de 14:00 a 18:00 - Aparcamiento de Carrefour

Viernes 6 de diciembre de 18:00 a 22:00 – mercado navideño

Brétigny-sur-Orge:

Sábado 7 de diciembre de 14:00 a 18:00 – Aparcamiento de Auchan C.cial Maison Neuve

Miércoles 11 de diciembre de 14:00 a 18:00 – mercado navideño

Morsang-sur-Orge:

Sábado 14 de diciembre de 9:00 a 17:00 – Aparcamiento del Intermarché