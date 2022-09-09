Noticias similares

Mejoras en las conexiones ferroviarias

En todas las líneas que sirven a las estaciones, se han mejorado las conexiones de autobús/tren:

En la estación de Melun, se prefieren conexiones con trenes directos desde/hacia París;

En las estaciones Ponthierry-Pringy y Cesson, las conexiones con la línea O están garantizadas de 9:30 a.m. a 4 p.m.;

En la estación de Livry-sur-Seine, se ofrecen conexiones con la línea C de 6 a.m. a 9 a.m. y de 5 p.m. a 7:30 p.m.

Línea G adaptada con mejor servicio

El trazado de la línea G ha sido modificado con la creación de una nueva parada Adrienne Bolland que sirve al andén del Colísimo lo más cerca posible.

Esta línea sigue transformándose en Transport à la Demande (TàD Melun Nord) de 9:30 a 16:30 entre semana y los sábados todo el día de 6:30 a 20:00.