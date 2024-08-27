Noticias similares

Horarios de vuelta al colegio
¡A partir del 2 de septiembre de 2024, tus colas pasarán a horario de invierno!
Para consultarlas, es muy sencillo:
- Inicia sesión en https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus y escribe tu número de línea
- Consulta los horarios en tu parada directamente a través del horario en el poste (disponible desde el 1 de septiembre) o escaneando el código QR directamente en la parada para obtener el horario en tiempo real
- Ve a tu ayuntamiento o en tu autobús para recoger tu folleto (disponible desde el 4 de septiembre)
Ajustes de vuelta al colegio
Para conexiones más fáciles de autobús y tren:
- La línea 6133 está mejor conectada al horario RER C en la estación de Bièvres
- Las líneas 6135 y 6136 se realican al horario del RER en la estación de Jouy-en-Josas para permitir una mejor conexión
Para un curso escolar más tranquilo:
- El horario de la línea 6173 está adaptado a las salidas del Lycée Sacré Coeur en Versalles
- La línea 6179 es directa entre Cour de Buc y el Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King y ya no da servicio a las paradas de Buc
- La línea 6180 ya no para en la parada Cour de Buc
Para mejorar la puntualidad del servicio en el Pont de Sèvres:
- La línea 6142 circula con una frecuencia de 15 minutos durante la hora punta
Adaptaciones para el inicio del curso escolar
Debido a los Juegos Paralímpicos de París 2024, que comienzan el miércoles 28 de agosto, los horarios de algunas líneas podrían adaptarse. Para saber si tu línea está afectada, puedes:
- Suscríbete a las alertas de tu línea iniciando sesión en https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus , seleccionando el número de tu línea y luego haciendo clic en la campana "Suscribirse a las alertas"
- escanea el código QR disponible en cada horario en la parada
- Suscríbete a la cuenta X: @VelizyVal_IDFM: https://x.com/VelizyVal_IDFM
Cabe señalar que hasta el 9 de septiembre, la parada de autobús Soir en la estación de Versalles Chantiers se ha trasladado a los andenes de la rue Abbé Rousseaux en las líneas 6122 y 6124.
Consejos para viajar bien
- Anticipa tu trayecto consultando los horarios con antelación y la Información de Tráfico en https://www.iledefrance-mobilites.fr/
- Llega a tu parada antes de la hora indicada,
- Cuando llegue el autobús, indica al conductor que pare,
- Ten el billete preparado antes de subir al autobús (pase Navigo, pase fácil, tarjeta Imagin'R, si no tienes billete de moneda o billete SMS),
- Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,
- Súbete a bordo y recuerda sujetarte a las barras de agarre por tu seguridad
- Pide tu parada pulsando los botones del vehículo
- Bájate sano y salvo en tu parada.
¡Que tengas un buen comienzo de curso!