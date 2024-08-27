Noticias similares

Horarios de vuelta al colegio

¡A partir del 2 de septiembre de 2024, tus colas pasarán a horario de invierno!

Para consultarlas, es muy sencillo:

Inicia sesión en https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus y escribe tu número de línea

Consulta los horarios en tu parada directamente a través del horario en el poste (disponible desde el 1 de septiembre) o escaneando el código QR directamente en la parada para obtener el horario en tiempo real

Ve a tu ayuntamiento o en tu autobús para recoger tu folleto (disponible desde el 4 de septiembre)

Ajustes de vuelta al colegio

Para conexiones más fáciles de autobús y tren:

La línea 6133 está mejor conectada al horario RER C en la estación de Bièvres

Las líneas 6135 y 6136 se realican al horario del RER en la estación de Jouy-en-Josas para permitir una mejor conexión

Para un curso escolar más tranquilo:

El horario de la línea 6173 está adaptado a las salidas del Lycée Sacré Coeur en Versalles

La línea 6179 es directa entre Cour de Buc y el Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King y ya no da servicio a las paradas de Buc

La línea 6180 ya no para en la parada Cour de Buc

Para mejorar la puntualidad del servicio en el Pont de Sèvres:

La línea 6142 circula con una frecuencia de 15 minutos durante la hora punta

Adaptaciones para el inicio del curso escolar

Debido a los Juegos Paralímpicos de París 2024, que comienzan el miércoles 28 de agosto, los horarios de algunas líneas podrían adaptarse. Para saber si tu línea está afectada, puedes:

Suscríbete a las alertas de tu línea iniciando sesión en https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus , seleccionando el número de tu línea y luego haciendo clic en la campana "Suscribirse a las alertas"

escanea el código QR disponible en cada horario en la parada

Suscríbete a la cuenta X: @VelizyVal_IDFM: https://x.com/VelizyVal_IDFM

Cabe señalar que hasta el 9 de septiembre, la parada de autobús Soir en la estación de Versalles Chantiers se ha trasladado a los andenes de la rue Abbé Rousseaux en las líneas 6122 y 6124.

Consejos para viajar bien

Anticipa tu trayecto consultando los horarios con antelación y la Información de Tráfico en https://www.iledefrance-mobilites.fr/

Llega a tu parada antes de la hora indicada,

Cuando llegue el autobús, indica al conductor que pare,

Ten el billete preparado antes de subir al autobús (pase Navigo, pase fácil, tarjeta Imagin'R, si no tienes billete de moneda o billete SMS),

Al subir al autobús, valida tu billete para no infringir el autobús,

Súbete a bordo y recuerda sujetarte a las barras de agarre por tu seguridad

Pide tu parada pulsando los botones del vehículo

Bájate sano y salvo en tu parada.

¡Que tengas un buen comienzo de curso!