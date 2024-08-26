Noticias similares

Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en el portal de Île-de-France Mobilités aquí.
También puedes seguir nuestras noticias en X: @VYVS_IDFM
¡Nos vemos pronto en tu territorio!
¡Tus horas de vuelta al cole están disponibles!
Publicado el
Lectura 1 min
Consulta tus horas de vuelta al cole, desde el 2 de septiembre de 2024 hasta el 6 de julio de 2025.
