Noticias similares

¡Tus horas de vuelta al cole están disponibles!

Publicado el

Lectura 1 min

Consulta tus horas de vuelta al cole, desde el 2 de septiembre de 2024 hasta el 6 de julio de 2025.

Visual de los horarios disponibles para la vuelta al cole

Los nuevos horarios de tus líneas pueden consultarse en el portal de Île-de-France Mobilités aquí.

También puedes seguir nuestras noticias en X: @VYVS_IDFM

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

