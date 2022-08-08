Tus hábitos cambian en la línea 18

Publicado el

Lectura 1 min

Desde el 29 de agosto de 2022, la línea 18S cambiará su ruta y horario. La línea 18 da paso a las líneas 6, 9, 10 y al Expreso 1.

Calendario 2022-2023

 -  757.2 KB

Las paradas de la línea 18 serán ocupadas por las líneas 6, 9, 10 y el Expreso 1, como se describe a continuación:

  • Estación Marly-le-Roi - Bèque: Transbordos en las líneas exprés 1, 9, 10 y 6
  • St Fiacre: líneas exprés 1, 10 o 9
  • Glaxo Rougemonts: Línea exprés 1
  • Champs de las Llanuras: Líneas exprés 1, 10 o 6
  • Bois Joly: Línea Exprés 1
  • Corbellerie: Express Line 1
  • Route de Versailles: Línea exprés 1

Tu línea de 18 está cambiando con nuevos horarios y una nueva ruta.

Línea de horario 18S
Los nuevos horarios para la línea 18S a partir del 29/08/2022

Encuentra toda la información sobre tus folletos disponible en tu oficina de ventas o contactándonos:

En Twitter: @StGermain_IDFM

Por teléfono: 01 30 15 55 08

En la oficina de ventas: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

¡Nos vemos pronto en nuestras líneas!

Noticias similares