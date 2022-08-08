Noticias similares

Las paradas de la línea 18 serán ocupadas por las líneas 6, 9, 10 y el Expreso 1, como se describe a continuación:

Estación Marly-le-Roi - Bèque: Transbordos en las líneas exprés 1, 9, 10 y 6

St Fiacre: líneas exprés 1, 10 o 9

Glaxo Rougemonts: Línea exprés 1

Champs de las Llanuras: Líneas exprés 1, 10 o 6

Bois Joly: Línea Exprés 1

Corbellerie: Express Line 1

Route de Versailles: Línea exprés 1

Tu línea de 18 está cambiando con nuevos horarios y una nueva ruta.