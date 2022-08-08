Noticias similares

Las paradas de la línea 18 serán ocupadas por las líneas 6, 9, 10 y el Expreso 1, como se describe a continuación:
- Estación Marly-le-Roi - Bèque: Transbordos en las líneas exprés 1, 9, 10 y 6
- St Fiacre: líneas exprés 1, 10 o 9
- Glaxo Rougemonts: Línea exprés 1
- Champs de las Llanuras: Líneas exprés 1, 10 o 6
- Bois Joly: Línea Exprés 1
- Corbellerie: Express Line 1
- Route de Versailles: Línea exprés 1
Tu línea de 18 está cambiando con nuevos horarios y una nueva ruta.
Encuentra toda la información sobre tus folletos disponible en tu oficina de ventas o contactándonos:
En Twitter: @StGermain_IDFM
Por teléfono: 01 30 15 55 08
En la oficina de ventas: Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
¡Nos vemos pronto en nuestras líneas!