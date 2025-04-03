Noticias similares

A partir del 28 de abril de 2025, los usuarios de la línea de autobús 2228 podrán beneficiarse de una nueva parada estratégica en "Les Pléiades", situada en Serris. Este cambio pretende facilitar las conexiones y mejorar la movilidad en la zona.

A partir de ahora, cada paso de la línea 2228 incluirá esta parada, permitiendo así una conexión simplificada con las líneas 2231, 2234 y 2292. Gracias a este nuevo servicio, los pasajeros podrán llegar fácilmente a varias estaciones de la red de Île-de-France, incluyendo:

Marne-la-Vallée Chessy (RER A)

Val d'Europe (RER A)

Bussy-Saint-Georges (RER A)

Tournan-en-Brie (RER E / Línea P)

Además, los pasajeros de la línea 2231 tendrán la oportunidad de llegar a Villages Nature, reforzando las conexiones con este destino de interés.

Además de su función como centro de transbordo, la parada "Les Pléiades" también se encuentra cerca de una zona comercial, un parque empresarial y residencias hoteleras, ofreciendo así un fácil acceso a muchos servicios.

Este desarrollo forma parte del deseo de optimizar los viajes y ofrecer a los pasajeros una mejor interconexión dentro de la red de transporte público Île-de-France Mobilités.