Noticias similares

¿Cómo funciona el Transporte Responsivo a la Demanda?

Reserva tu viaje entre la parada de salida y la de llegada, hasta 30 días antes y hasta 1 hora antes de la salida.

Puedes inscribirte y luego reservar uno o más viajes, a la hora que prefieras, de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año (excepto festivos):

· en la aplicación móvil T&D Île-de-France Mobilités

· En la plataforma tad.idfmobilites.fr

· por teléfono, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, a las 09.70.80.96.63.

Este servicio está abierto a todo el mundo y todos los billetes de transporte de Île-de-France (Navigo Pass, tarjeta Imagine R, Navigo Easy pass cargado, etc.) son aceptados a bordo del TàD 78.

Información y reservas

Descarga la app desde GOOGLE Play

Descarga la app desde la App Store