Noticias similares

Áreas de servicio de la TàD 78
La TàD 78 sirve a los municipios de Aigremont y Chambourcy a través del André Derain College.
¿Cómo funciona el Transporte Responsivo a la Demanda?
Reserva tu viaje entre la parada de salida y la de llegada, hasta 30 días antes y hasta 1 hora antes de la salida.
Puedes inscribirte y luego reservar uno o más viajes, a la hora que prefieras, de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año (excepto festivos):
· en la aplicación móvil T&D Île-de-France Mobilités
· En la plataforma tad.idfmobilites.fr
· por teléfono, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, a las 09.70.80.96.63.
Este servicio está abierto a todo el mundo y todos los billetes de transporte de Île-de-France (Navigo Pass, tarjeta Imagine R, Navigo Easy pass cargado, etc.) son aceptados a bordo del TàD 78.
Descarga la app desde GOOGLE Play