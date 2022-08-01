Noticias similares

Línea 78 del TàD: Tu transporte bajo demanda en Chambourcy y Aigremont

Tu TàD 78 te recogerá y te dejará en la parada más cercana de lunes a sábado (excluyendo festivos). Las carreras a las 8:10, 9:00, 16:30 y 17:20 no están sujetas a reserva.

Cartel de la campaña de comunicación TàD Line 78
Áreas de servicio de la TàD 78

La TàD 78 sirve a los municipios de Aigremont y Chambourcy a través del André Derain College.

Mapa de la línea 78 y TàD
Folleto Línea TtoD 78

¿Cómo funciona el Transporte Responsivo a la Demanda?

Reserva tu viaje entre la parada de salida y la de llegada, hasta 30 días antes y hasta 1 hora antes de la salida.

Puedes inscribirte y luego reservar uno o más viajes, a la hora que prefieras, de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes, durante todo el año (excepto festivos):

·         en la aplicación móvil T&D Île-de-France Mobilités

·         En la plataforma tad.idfmobilites.fr

·         por teléfono, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:00, a las 09.70.80.96.63.

Este servicio está abierto a todo el mundo y todos los billetes de transporte de Île-de-France (Navigo Pass, tarjeta Imagine R, Navigo Easy pass cargado, etc.) son aceptados a bordo del TàD 78.

Información y reservas

