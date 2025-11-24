Noticias similares

Un nuevo acceso al aeropuerto París - Charles de Gaulle en solo 1 hora desde Ermont - Eaubonne vía Garges - estación Sarcelles
La llegada de la línea exprés 9509 permitirá llegar al aeropuerto París - Charles de Gaulle (Roissypôle) en conexión con el RER B:
- En solo 1 hora desde la estación de Ermont - Eaubonne - en conexión con el RER C y los trenes H y J
- A 23 minutos de la estación de tren de Garges Sarcelles, en conexión con el RER D y el tranvía T5
La línea 9509 operará todos los días de lunes a sábado:
- De lunes a viernes, de 5:30 a 22:30 con autobús cada 15 minutos de 6 a 9 y de 15:30 a 19:00, y cada 30 minutos el resto del día
- Los sábados, con un autobús cada hora
Líneas exprés: autocares modernos para viajes agradables
La flota de la línea 9509 está compuesta íntegramente por vehículos nuevos que funcionan con gas natural verde (NGV), accesibles para personas con movilidad reducida. Los autocares están equipados con aire acondicionado y puertos USB que permiten viajar cómodamente. Tus viajes con la línea 9509 no solo estarán marcados por la velocidad característica de las líneas exprés, sino también por el ahorro de tiempo libre que ofrecen: viajar sin el estrés de conducir y transformar el tiempo de viaje en un momento de trabajo o relajación.
Cuatro autobuses exprés se alinearon