Noticias similares

Un nuevo acceso al aeropuerto París - Charles de Gaulle en solo 1 hora desde Ermont - Eaubonne vía Garges - estación Sarcelles

La llegada de la línea exprés 9509 permitirá llegar al aeropuerto París - Charles de Gaulle (Roissypôle) en conexión con el RER B:

En solo 1 hora desde la estación de Ermont - Eaubonne - en conexión con el RER C y los trenes H y J

A 23 minutos de la estación de tren de Garges Sarcelles, en conexión con el RER D y el tranvía T5

La línea 9509 operará todos los días de lunes a sábado: