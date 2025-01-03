Noticias similares

¡La agencia móvil de Grand Melun tiene todos los ingredientes para ser una grande!

La agencia móvil viaja a Greater Melun para simplificar tu movilidad: presentación de servicios, venta y recarga de billetes de transporte, y asesoramiento personalizado. ¡Aprovecha para descubrir soluciones adaptadas a tus necesidades!

Los equipos del territorio de Grand Melun estarán presentes en el territorio para ofrecerles los siguientes servicios:

  • Presentación de la oferta de transporte;
  • Promoción de servicios para viajeros;
  • Venta y recarga de billetes de transporte, suscripciones y Navigo Pass.

Aprovecha la información disponible en autoservicio o de nuestros asesores de movilidad, que te ofrecerán soluciones de transporte personalizadas adaptadas a tus necesidades.

Aquí tienes las fechas y lugares donde puedes encontrarte con la agencia móvil:

  • Villaroche, 28 de enero de 11:00 a 13:00 - Colísimo
  • La Rochette, 3 de febrero y 3 de marzo de 9:00 a 12:30 h. - Le Rocheton
  • Melun, 4 de febrero y 4 de marzo de 9:00 a 12:30 - Place Praslin
  • Melun, 6 de febrero y 6 de marzo de 9:00 a 12:30 - Centre Hospitalier
  • Dammarie-les-Lys, 5 de febrero y 5 de marzo de 9:00 a 12:30 - Espace Albert Schweitzer
  • Dammarie-les-Lys, 27 de febrero y 27 de marzo de 9:00 a 12:30 - Chamlys
  • Le Mée-sur-Seine, 26 de febrero y 26 de marzo de 9:30 a 12:30 - Patio de la estación de Melun

