Noticias similares

Los equipos del territorio de Grand Melun estarán presentes en el territorio para ofrecerles los siguientes servicios:
- Presentación de la oferta de transporte;
- Promoción de servicios para viajeros;
- Venta y recarga de billetes de transporte, suscripciones y Navigo Pass.
Aprovecha la información disponible en autoservicio o de nuestros asesores de movilidad, que te ofrecerán soluciones de transporte personalizadas adaptadas a tus necesidades.
Aquí tienes las fechas y lugares donde puedes encontrarte con la agencia móvil:
- Villaroche, 28 de enero de 11:00 a 13:00 - Colísimo
- La Rochette, 3 de febrero y 3 de marzo de 9:00 a 12:30 h. - Le Rocheton
- Melun, 4 de febrero y 4 de marzo de 9:00 a 12:30 - Place Praslin
- Melun, 6 de febrero y 6 de marzo de 9:00 a 12:30 - Centre Hospitalier
- Dammarie-les-Lys, 5 de febrero y 5 de marzo de 9:00 a 12:30 - Espace Albert Schweitzer
- Dammarie-les-Lys, 27 de febrero y 27 de marzo de 9:00 a 12:30 - Chamlys
- Le Mée-sur-Seine, 26 de febrero y 26 de marzo de 9:30 a 12:30 - Patio de la estación de Melun