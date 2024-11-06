Noticias similares

A medida que se acercan las celebraciones de fin de año, la red de autobuses Île-de-France Mobilités en la zona de Grand Melun está organizando su primera colección de juguetes a bordo del Autobús de Navidad.

Un autobús decorado con colores festivos recorre varias ciudades para recoger juguetes para niños con ingresos modestos. Esta acción solidaria, organizada con el apoyo de asociaciones locales y socios comprometidos, hace un llamado a la generosidad de los habitantes para ofrecer una Navidad mágica a cada niño.

Solo se aceptarán juguetes en buen estado y en condiciones de funcionamiento y, por razones de higiene, no se aceptarán peluches.

¡Participa en este proyecto itinerante de solidaridad en beneficio de los niños!

A continuación se encuentran las fechas del autobús navideño de 2024 en cada municipio, así como los lugares y horarios de presencia:

Melun

Estación de autobuses Mail Gaillardon

miércoles 20 de noviembre de 10:00 a 13:00.

El sábado 23 de noviembre de 10 a.m. a 13 p.m.

Place des 3 Horloges

Jueves 21 de noviembre de 10 a.m. a 13:00

El viernes 29 de noviembre de 10:00 a 13:00.

Dammarie les Lys

Chamlys para

Martes, 19 de noviembre de 10 a.m. a 13 p.m.

Jueves 28 de noviembre de 10:00 a 13:00.

Le Mée sur Seine:

Gare du Mée sur Seine

Viernes 22 de noviembre de 10:00 a 13:00.

miércoles 27 de noviembre de 10:00 a 13:00.