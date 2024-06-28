Noticias similares

Algunas líneas en la zona de Saint-Germain Boucles de Seine se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:
- El paso de la Llama Olímpica el martes 23 de julio de 2024
- La carrera ciclista del sábado 3 de agosto de 2024
- El Maratón Olímpico el sábado 10 de agosto de 2024 y el domingo 11 de agosto de 2024
La línea EX01 se desvía entre las paradas del Château de Versalles y la Gare de Versalles Chantiers.
Del 22 de julio de 2024 al 9 de septiembre de 2024
Terminal en la parada "Europe" situada en el número 16 de la avenida de Saint-Cloud en Versalles en lugar de la Gare de Versailles Chantiers.
Paso de la llama martes, 23 de julio de 2024
- Línea R1: Encuentra los detalles de estos cambios.
- Líneas R2N-R2S : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Líneas R3N-R3S: Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea R4 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea R5: Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 10 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 15 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 8 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea EX01 : Encuentra los detalles de estos cambios.
Evento de ciclismo masculino - sábado, 3 de agosto de 2024
- Línea R1: Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea R2N : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea R2S : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Líneas R3N-R3S-R5 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea R4 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 10 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 15 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea EX01 : Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 21 : Encuentra los detalles de estos cambios.
Maratón Olímpico - sábado 10 de agosto de 2024 y domingo 11 de agosto de 2024
- Línea EXP01 : Encuentra los detalles de estos cambios.
Impactos en el territorio de Saint Germain Boucles de Seine
