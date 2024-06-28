Este verano, los horarios de tus líneas Saint-Germain Boucles de Seine están cambiando con los Juegos de París 2024

Publicado el

Lectura 2 min

Tus líneas se verán afectadas por los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Te explicamos todo.

Algunas líneas en la zona de Saint-Germain Boucles de Seine se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

  • El paso de la Llama Olímpica el martes 23 de julio de 2024
  • La carrera ciclista del sábado 3 de agosto de 2024
  • El Maratón Olímpico el sábado 10 de agosto de 2024 y el domingo 11 de agosto de 2024

La línea EX01 se desvía entre las paradas del Château de Versalles y la Gare de Versalles Chantiers.

Del 22 de julio de 2024 al 9 de septiembre de 2024

Terminal en la parada "Europe" situada en el número 16 de la avenida de Saint-Cloud en Versalles en lugar de la Gare de Versailles Chantiers.

Encuentra los detalles de estos cambios.

Paso de la llama martes, 23 de julio de 2024

Evento de ciclismo masculino - sábado, 3 de agosto de 2024

Maratón Olímpico - sábado 10 de agosto de 2024 y domingo 11 de agosto de 2024

Impactos en el territorio de Saint Germain Boucles de Seine

Encuentra detalles de las siguientes líneas en artículos similares:

Infórmate más sobre los impactos en las Líneas Grand Versalles

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Noticias similares