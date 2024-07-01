Noticias similares

Paso de la Llama Olímpica el 22 de julio

Tus líneas se verán afectadas por el paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024. ¡Te explicamos todo!

Algunas líneas en el territorio del Val d'Yerres del Val de Seine se ven afectadas por el paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024, entre ellas:

  • La ciudad de Draveil de 13:00 a 17:00.
  • El municipio de Vigneux-sur-Seine de 13:00 a 17:00
  • El municipio de Evry-Courcouronnes de 16:00 a 20:00

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Líneas en el sector de Draveil & Vigneux-sur-Seine:

El 22 de julio de 2024, entre la 13:00 y las 17:00:

  • Línea 12, 13, 14, 16, 17, 18, BM, E, F, Intervalos, LP1, RD, 191.100: Las líneas se cancelaron durante el paso de la Llama Olímpica y durante las horas finales de las zonas seguras
  • Línea 91.09: Desviación durante el paso de la Llama Olímpica y durante las últimas horas de las zonas seguras.
    Las paradas eliminadas son: Prairie de l'Oly, Patte d'Oie, Toit et Joie, Salvador Allende y Danton. Parada de aplazamiento en el Hôpital Dupuytren.
Línea de desviación 91.09

Líneas en el sector Montgeron:

El 22 de julio de 2024, entre la 13:00 y las 17:00:

  • Línea A: La línea se desvió durante el paso de la Llama Olímpica y durante las últimas horas de las zonas seguras. Las siguientes paradas están canceladas: Réveil Matin, Galliéni, Piscine, Cimetière, Eglise. Ningún aplazamiento cesa.
  • Línea P: La línea se desvió durante el paso de la Llama Olímpica y durante las últimas horas de las zonas seguras. Se eliminan las siguientes paradas: Church, Lyceum, Croix au coq, Avenue de Sénart. Se detiene el aplazamiento: Marguerite, Dumay Delille.
Desvío de la Línea A

Recta de desviación P

Líneas en el sector Evry-Courcouronnes:

El 22 de julio de 2024, entre las 16:00 y las 20:00:

  • Líneas 91.01 y 91.09: Las líneas se desviaron durante el paso de la Llama Olímpica y durante las últimas horas de las zonas seguras. La parada Gare d'Évry-Courcouronnes no será servida. Terminus en la parada del Institut Biologie.
Desviación 91.01 y 91.09

