Noticias similares

Algunas líneas en el territorio del Val d'Yerres del Val de Seine se ven afectadas por el paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024, entre ellas:

La ciudad de Draveil de 13:00 a 17:00.

El municipio de Vigneux-sur-Seine de 13:00 a 17:00

El municipio de Evry-Courcouronnes de 16:00 a 20:00

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión: