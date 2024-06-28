Noticias similares

Algunas líneas de la región de Cœur Essonne se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:
- La asamblea y desmantelamiento de efímeras sedes de competición en el centro de París
- El paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024
- La carrera ciclista los días 3 y 4 de agosto de 2024
A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:
- Línea N123 : ruta modificada del 8 al 30 de julio de 2024 inclusive. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea N131 : ruta modificada del 8 al 30 de julio de 2024 inclusive. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Ruta 9104 : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 107 : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea 109 : ruta modificada el 3 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea M151 : ruta modificada del 3 al 4 de agosto de 2024 inclusive. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Línea M153 : ruta modificada el 22 de julio de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
