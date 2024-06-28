Noticias similares

Este verano, los horarios de las líneas de tu Cœur d'Essonne cambian con los Juegos de París 2024

Publicado el

Con motivo de los Juegos Olímpicos de París 2024, algunas líneas de autobús serán modificadas. Te explicamos todo.

Algunas líneas de la región de Cœur Essonne se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

  • La asamblea y desmantelamiento de efímeras sedes de competición en el centro de París
  • El paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024
  • La carrera ciclista los días 3 y 4 de agosto de 2024

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

Impactos en la red de Île-de-France

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Consulta nuestro planificador de rutas y hojas de horas

Para planificar tus viajes lo mejor posible, nada podría ser más sencillo, consulta nuestro planificador de rutas en nuestra web o en la app de Île-de-France Mobilités o visita la sección "Horarios" de la app o web.

Las rutas y horarios ofrecidos se actualizan en tiempo real y según el tráfico.

Instala la aplicación Île-de-France Mobilités

