Noticias similares

Algunas líneas de la región de Cœur Essonne se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

La asamblea y desmantelamiento de efímeras sedes de competición en el centro de París

El paso de la Llama Olímpica el 22 de julio de 2024

La carrera ciclista los días 3 y 4 de agosto de 2024

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión: