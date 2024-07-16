Noticias similares

Algunas líneas en la zona de Vélizy Vallées se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:
- El paso de la Llama Olímpica los días 23 y 24 de julio de 2024 en Yvelines y Hauts-de-Seine.
- La carrera de ciclismo en ruta (hombres y mujeres) los días 3 y 4 de agosto de 2024.
- El Maratón (hombres, mujeres y para todos) los días 10 y 11 de agosto de 2024.
A continuación encontrarás los detalles de las interrupciones:
- Ruta 6123 : ruta modificada los días 23 de julio, 3 de agosto, 4 de agosto, 10 y 11 de agosto de 2024. Encuentra los detalles de estos cambios.
- Ruta 6124: ruta modificada el 23 de julio de 2024. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Ruta 6132: ruta modificada el 3, 4 de agosto, 10 y 11 de agosto de 2024. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Ruta 6134: ruta modificada los días 3, 4, 10 y 11 de agosto de 2024. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Ruta 6145: ruta modificada el 24 de julio de 2024. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Ruta 6160: ruta modificada del 22 de julio al 18 de agosto de 2024. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Ruta 6161: ruta modificada el 23 de julio, 3 de agosto y 10 de agosto de 2024. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Línea 6162: ruta modificada el 23 de julio, 3 de agosto, 10 de agosto, 11 de agosto de 2024. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Ruta 6164: ruta modificada del 22 de julio al 18 de agosto de 2024. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Línea TàD 6131: ruta modificada del 22 de julio al 9 de septiembre. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
- Autobús vespertino de Versalles Chantiers : Ruta modificada el 3 de agosto. Encuentra aquí los detalles de estos cambios.
Impactos en el territorio de las Vallées de Velizy
