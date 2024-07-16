Este verano, los horarios de tus líneas de Vélizy Vallées están cambiando con los Juegos de París 2024

Publicado el

Lectura 2 min

Algunas líneas de autobús serán modificadas para los Juegos Olímpicos de 2024. Te lo contamos todo aquí.

Algunas líneas en la zona de Vélizy Vallées se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

  • El paso de la Llama Olímpica los días 23 y 24 de julio de 2024 en Yvelines y Hauts-de-Seine.
  • La carrera de ciclismo en ruta (hombres y mujeres) los días 3 y 4 de agosto de 2024.
  • El Maratón (hombres, mujeres y para todos) los días 10 y 11 de agosto de 2024.

A continuación encontrarás los detalles de las interrupciones:

Impactos en el territorio de las Vallées de Velizy

Encuentra detalles de las siguientes líneas en artículos similares:

 

 

Para más información

Encuentra toda la información práctica para tus viajes durante ese periodo.

Noticias similares