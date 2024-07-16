Noticias similares

Algunas líneas en la zona de Vélizy Vallées se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024, en particular por:

El paso de la Llama Olímpica los días 23 y 24 de julio de 2024 en Yvelines y Hauts-de-Seine.

La carrera de ciclismo en ruta (hombres y mujeres) los días 3 y 4 de agosto de 2024.

El Maratón (hombres, mujeres y para todos) los días 10 y 11 de agosto de 2024.

A continuación encontrarás los detalles de las interrupciones: