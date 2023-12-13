Noticias similares

Línea 1: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche ˂˃ estación Sainte-Geneviève-des-Bois
- Una ruta modificada y extendida hasta "La Croix-Blanche" pasando por "Saint-Hubert" y "Léo Lagrange".
- La ruta entre "Marché" y "Étoile Stalingrado" es asumida por la nueva línea 10-25, que se extiende hasta la Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Autobuses de 5:15 a 00:30 am, cada 7 minutos por la mañana y por la tarde de lunes a viernes.
Línea 2: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche ˂˃ estación Sainte-Geneviève-des-Bois
- La línea 2 ha visto modificada su ruta y reemplaza a la línea 3. Actualmente da servicio al Lycée Einstein y a la Avenue Jacques Duclos. Las paradas "Market", "Donjon" y "Guy Moquet" ya no se atienden a ella. Para llegar a las estaciones Sainte-Geneviève-des-Bois o La Croix-Blanche, es posible hacer transbordo a las líneas 10-25 en la parada "Marché" o a la línea 1 en la parada "Bois Clairs".
- Autobuses de 5:45 a 00:30 am, cada 15 minutos por la mañana y por la tarde de lunes a viernes.
Línea 5: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche vía Plessis
- La nueva línea 5 está dedicada al servicio interno de La Croix-Blanche y reemplaza a la actual línea 3 desde la parada "Z.I Croix-Blanche".
- Hay un autobús cada 30 minutos de 6 de la mañana a 20:30 de lunes a viernes y de 8 a 20:20 los fines de semana.
Línea 15: estación Epinay-sur-Orge vía Villemoisson-sur-Orge
- La terminal de la línea se traslada a la nueva estación de autobuses de Épinay-sur-Orge, frente a la estación T12, que ofrece acceso directo al tranvía.
- Una nueva ruta a lo largo de la Route de Corbeil
- Se crea la parada "Saint-Laurent" y se elimina la parada "La Rivière" (sigue siendo servida por las líneas 107, 108 y 420)
- Hay autobuses cada 15 minutos de 6 a 9 de la mañana y de 16:00 a 20:20 y cada 30 minutos hasta las 21:20. Durante el día, TàD 2 toma el relevo.
Línea 107: estación Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche <> Massy-Palaiseau
Línea 108: Sainte-Geneviève-des-Bois Z.I. Croix-Blanche <> París Porte d'Orléans
- Nueva conexión con el tranvía T12 en las paradas "Gare d'Épinay-sur-Orge", "Gare de Longjumeau" y "Gare de Massy-Palaiseau" con la línea 107.
Línea 10-25: estación Fleury-Mérogis Maison d'arrêt des Femmes <>Sainte-Geneviève-des-Bois
- Creación de un enlace entre Fleury-Mérogis y la estación RER C en Sainte-Geneviève-des-Bois, que sirve al Lycée Einstein y al Collège Paul Eluard a través de la parada "Piscine".
- Autobuses de 6:20 a 20:10 de lunes a viernes, cada 15 minutos de 6:20 a 8:40 y de 16:30 a 18:45, y cada 30 minutos el resto del día. Hay autobuses cada 30 minutos los sábados de 5:50 a 19:50.
Línea DM3A: estación Juvisy <> Viry-Châtillon François Mitterrand / Jean-Baptiste Lebas
Línea DM8: Athis-Mons Porte de l'Essonne <> Morsang-sur-Orge Libération / Voie de Compiègne
- Una nueva conexión con el tranvía T12 con el servicio a la estación "Coteaux de l'Orge".
Línea DM3B: estación Juvisy <> Sainte-Geneviève-des-Bois vía T12 "Coteaux de l'Orge"
- Una extensión de la ruta hasta la estación Sainte-Geneviève-des-Bois.
- Una nueva conexión con el tranvía T12 con el servicio a la estación "Coteaux de l'Orge".
- Autobuses de 5:45 a 23:30, cada 20 minutos por la mañana y por la tarde de lunes a viernes.
- El servicio dominical del DM3A es asumido por el DM3B con un autobús cada hora desde las 6:20 de la mañana hasta las 22:40.
Línea DM5: Juvisy <> Sainte-Geneviève-des-Bois estación Z.I. Croix-Blanche
Línea DM50: Estación Juvisy <> Fleury-Mérogis Prisión femenina
- Una nueva conexión con el tranvía T12 con la estación "Amédée Gordini" servida por las líneas DM5 y DM50.
Línea M21A: estación Savigny-sur-Orge <> Morsang-sur-Orge Les Jonquilles
Línea M21B: estación de Savigny-sur-Orge <> Fleury-Mérogis Sycomores
Un rediseño de las líneas entre Morsang-sur-Orge y Savigny-sur-Orge a través del tranvía T12:
- Itinerarios idénticos en los viajes de ida y vuelta y nuevos terminales para mayor legibilidad.
- El mismo tiempo de viaje hacia/desde la estación Savigny-sur-Orge.
- Una nueva conexión con el tranvía T12 con la estación "Parc du Château" (sustitución de las paradas "Jean Morlet" y "Les Tourelles").
- Un horario ampliado acorde con la operación del tranvía T12.
- Línea M21A: las paradas situadas en la Avenue de Juvisy se trasladarán a la Voie de Compiègne todos los días excepto el sábado (día de mercado), cuando volverán a estar en la Avenue de Juvisy.
- Autobuses de 5:30 a 00:15, cada 7 a 10 minutos por la mañana y por la tarde de lunes a viernes.
Línea M21S: estación Morsang-sur-Orge La Gribelette <> Savigny-sur-Orge
- 3 nuevas carreras por la tarde para los estudiantes de los institutos Jean-Baptiste Corot y Gaspard Monge en Savigny-sur-Orge.