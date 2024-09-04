Noticias similares

Nos complace anunciar la apertura de un nuevo aparcamiento seguro para bicicletas en Épinay-sur-Orge.

Está situada en el número 2 de la rue du Grand Vaux y ofrece un espacio adecuado para aparcar bicicletas en un entorno seguro y protegido.

Está accesible los 7 días de la semana y puede alojar hasta 40 bicicletas.