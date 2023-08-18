Noticias similares

Transport à la Demande Boissise-le-Roi Pringy ofrece un servicio gratuito a la línea 3633 de lunes a viernes de 9:30 a 16:00.
Conecta los 4 puntos de interés (centro comercial Villiers-en-Bière, estación Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, estación Ponthierry - Pringy) desde todas las paradas de los 3 municipios de Boissise-le-Roi, Pringy y Saint-Fargeau-Ponthierry.
Fuera de este horario, la línea 3633 opera de forma idéntica a las demás líneas del territorio, con horarios disponibles pronto en línea.
Y siempre tus 3 TàD del territorio de Grand Melun
En la zona de Grand Melun hay otros 3 servicios de DRT disponibles:
- TàD Melun Nord (sustituyendo las líneas 3611 y 3613 en horas valle)
A partir del 4 de septiembre hay 2 nuevas paradas disponibles en este TàD: Rue du Prac en Limoges-Fourches y 3 nogales en Rubelles
- TàD Sainte Assise (sustituyendo las líneas 3630 y 3634 durante las horas valle)
- TàD Saint Fargeau-Ponthierry
¿Cómo reservar?
- Crea tu cuenta
- Reserva tu viaje (desde un mes de antelación hasta 30 minutos antes de la salida) en la web o aplicación de TàD Île-de-France Mobilités, o por teléfono al 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a 18 horas)
- Sigue tu recorrido en tiempo real
- Califica tu ruta