Noticias similares

Transporte Demand-Responsive de Boissise-le-Roi Pringy, un nuevo servicio que se estableció a partir del 4 de septiembre

Transport à la Demande Boissise-le-Roi Pringy ofrece un servicio gratuito a la línea 3633 de lunes a viernes de 9:30 a 16:00.

Conecta los 4 puntos de interés (centro comercial Villiers-en-Bière, estación Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, estación Ponthierry - Pringy) desde todas las paradas de los 3 municipios de Boissise-le-Roi, Pringy y Saint-Fargeau-Ponthierry.

Fuera de este horario, la línea 3633 opera de forma idéntica a las demás líneas del territorio, con horarios disponibles pronto en línea.

Mapa de las paradas servidas por el TàD Boissise-le-Roi Pringy

Folleto de la TàD Boissise-le-Roi Pringy

Y siempre tus 3 TàD del territorio de Grand Melun

En la zona de Grand Melun hay otros 3 servicios de DRT disponibles:

  • TàD Melun Nord (sustituyendo las líneas 3611 y 3613 en horas valle)
    A partir del 4 de septiembre hay 2 nuevas paradas disponibles en este TàD: Rue du Prac en Limoges-Fourches y 3 nogales en Rubelles
  • TàD Sainte Assise (sustituyendo las líneas 3630 y 3634 durante las horas valle)
  • TàD Saint Fargeau-Ponthierry

Folleto T-to-D Melun Nord

Folleto TàD Sainte Assise

TàD Saint Fargeau-Ponthierry

¿Cómo reservar?

  1. Crea tu cuenta
  2. Reserva tu viaje (desde un mes de antelación hasta 30 minutos antes de la salida) en la web o aplicación de TàD Île-de-France Mobilités, o por teléfono al 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a 18 horas)
  3. Sigue tu recorrido en tiempo real
  4. Califica tu ruta
Más información en la web de Île-de-France Mobilités T&D

