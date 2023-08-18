Noticias similares

Transport à la Demande Boissise-le-Roi Pringy ofrece un servicio gratuito a la línea 3633 de lunes a viernes de 9:30 a 16:00.

Conecta los 4 puntos de interés (centro comercial Villiers-en-Bière, estación Boissise-le-Roi, Beaufils Poste, estación Ponthierry - Pringy) desde todas las paradas de los 3 municipios de Boissise-le-Roi, Pringy y Saint-Fargeau-Ponthierry.

Fuera de este horario, la línea 3633 opera de forma idéntica a las demás líneas del territorio, con horarios disponibles pronto en línea.