Noticias similares

¡Tu línea 5313 está evolucionando!
- Tu línea 5313 reemplaza las líneas 5331 y 5352 ocupando todas las paradas.
- Conecta Rambouillet con Saint-Rémy-lès-Chevreuse dando servicio a los siguientes centros: Colegio Pierre de Coubertin (Saint-Rémy-lès-Chevreuse), Colegio Racinay (Rambouillet) y Instituto Secundario Bascan (Rambouillet)
¡Tu línea 5330 está evolucionando!
- Una ruta más clara entre Rambouillet y Saint-Rémy-lès-Chevreuse y un servicio reforzado hacia los municipios del suroeste del territorio: Auffargis, Cernay-la-Ville, Chevreuse, Choisel, Rambouillet y Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
- Una oferta mejorada con 10 viajes diarios a la estación Saint-Rémy-lès-Chevreuse y 8 viajes diarios a la estación de Rambouillet.
¡Tu línea 5337 está evolucionando!
- Tu línea 5337 se une a tu línea 5275 ocupando todas las paradas.
- Permite llegar a los principales puntos de interés de Perray-en-Yvelines desde las estaciones de Saint-Rémy-lès-Chevreuse y Essarts-le-Roi en conexión con la RER B (Saint-Rémy-lès-Chevreuse) y la línea N (Le Perray-en-Yvelines y Les Essarts-le-Roi).
- Una oferta reforzada con 11 viajes de ida y vuelta diarios en cada sentido durante el curso escolar.
Vuelve a casa más tarde sano y salvo, ¡nuestros autobuses te acompañarán!
Con el nuevo servicio de autobús nocturno, puedes desplazarte por la tarde desde la estación Saint-Rémy-lès-Chevreuse:
- Sin reserva previa, una salida cada 30 minutos hacia todas las paradas de los municipios de Saint-Rémy-lès-Chevreuse y Chevreuse, con posibilidad de bajarse entre dos paradas a petición del conductor.
- Una conexión con el RER B desde París, de lunes a viernes de 21:00 a 23:00 (excluyendo festivos), sábados, domingos y festivos de 21:00 a 22:00.
¿Viajabas con el TàD? ¡Tus hábitos están cambiando!
- Las líneas 5339 son reemplazadas por el TàD del Vallée de Chevreuse, la línea 5383 es sustituida por el TàD del Pays de Limours.
- Accesible con reserva previa, el TàD permite llegar a todas las paradas de las antiguas líneas 5339 y 5383 de forma más directa.
Reserva en tad.iledefrance-mobilites.fr o por teléfono al 09 70 80 96 63 (de lunes a viernes de 9 a 18 horas)