Noticias similares

¡Nuevo horario de apertura a partir del 12 de mayo de 2025!

¡Tus horarios de autobús cambiarán a partir del lunes 12 de mayo de 2025 en algunas líneas!

Algunas líneas en el territorio de Centro y Sur de Yvelines cambiarán su horario a partir del lunes 12 de mayo de 2025:

A continuación encontrarás los detalles de las líneas en cuestión:

  • Línea 5216 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5297 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5298 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5314 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5323 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5325 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5328 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5367 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5371 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 5379 : nuevo folleto disponible aquí.
  • Línea 7817 : nuevo folleto disponible aquí.

Para calcular tu ruta, busca los horarios de salida de tu autobús, consulta la información de tráfico y descarga la app Île-de-France Mobilités.

Recuerda suscribirte a tu línea para recibir información de tráfico en tiempo real.

¡Nos vemos pronto en tu territorio!

