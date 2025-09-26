Noticias similares

Una vez más este año, la región de Marne-la-Vallée de la red Île-de-France Mobilités se une con el Grand Hôpital de l'Est Francilien para apoyar la operación Octubre Rosa, ofreciendo varias acciones informativas y de sensibilización sobre el cáncer de mama:

Jornada de puertas abiertas en el hospital para aprender más sobre el cáncer de mama

El jueves 9 de octubre de 2025 de 9:00 a 17:00, estaremos presentes junto al equipo de Pink October en la jornada de puertas abiertas organizada dentro del hospital (stand, conferencia, asesoramiento, etc.) para ofrecer soluciones de movilidad a los visitantes.

Un autobús de información para aprender sobre el cáncer de mama

El viernes 10 de octubre de 2025, de 13:00 a 19:00, habrá un autobús en la estación Marne-la-Vallée Chessy Nord (Quai I) con enfermeras destacadas del hospital para informarle y indicar los pasos a seguir para hacerse la prueba.