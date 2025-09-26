Noticias similares

Una vez más este año, la región de Marne-la-Vallée de la red Île-de-France Mobilités se une con el Grand Hôpital de l'Est Francilien para apoyar la operación Octubre Rosa, ofreciendo varias acciones informativas y de sensibilización sobre el cáncer de mama:
Jornada de puertas abiertas en el hospital para aprender más sobre el cáncer de mama
El jueves 9 de octubre de 2025 de 9:00 a 17:00, estaremos presentes junto al equipo de Pink October en la jornada de puertas abiertas organizada dentro del hospital (stand, conferencia, asesoramiento, etc.) para ofrecer soluciones de movilidad a los visitantes.
Un autobús de información para aprender sobre el cáncer de mama
El viernes 10 de octubre de 2025, de 13:00 a 19:00, habrá un autobús en la estación Marne-la-Vallée Chessy Nord (Quai I) con enfermeras destacadas del hospital para informarle y indicar los pasos a seguir para hacerse la prueba.
Esperamos veros en estos eventos de divulgación. Cuídate, ¡hazte pruebas!
¿Qué es el Octubre Rosa?
Pink October es una campaña anual de concienciación sobre el cáncer de mama, que va del 1 al 31 de octubre de cada año, se llevan a cabo muchas acciones con el objetivo de concienciar al público sobre el cáncer de mama, informar sobre la importancia de la detección precoz del cáncer y recaudar fondos para la investigación.