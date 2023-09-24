Noticias similares

Una vez más este año, su red de autobuses Île-de-France Mobilités en la zona de Marne-la-Vallée se une al Grand Hôpital de l'Est Francilien, sector Marne-la-Vallée, para apoyar la operación Pink October ofreciendo varias acciones informativas y de sensibilización sobre el cáncer de mama:

Un autobús de información para aprender sobre el cáncer de mama

El martes 8 de octubre de 2024, de 13:30 a 18:30, habrá un autobús en la estación Bussy-St-Georges con enfermeras coteladas del hospital, a bordo para informarle y explicarle los pasos a seguir para hacerse la prueba.

Un reto "post-it", para apoyar la lucha contra el cáncer de mama

Apoya la operación Octubre Rosa y ven a escribir un mensaje de apoyo en un post-it rosa; se exhibirá en el gran día organizado por el Grand Hôpital de l'Est Francilien, sector Marne-La-Vallée, el 10 de octubre.

Reúnete a bordo del autobús informativo el 8 de octubre entre la 13:30 y las 18:30. Se ofrecerá una sorpresa "rosa" a cada participante.

Jornada de puertas abiertas en el hospital para aprender más sobre el cáncer de mama

El jueves 10 de octubre de 2024 de 9:00 a 17:00, estaremos presentes junto al equipo de Pink October en la jornada de puertas abiertas organizada en el hospital (stand, conferencia, asesoramiento, etc.) para ofrecer soluciones de movilidad a los visitantes.