Noticias similares

A partir del 8 de julio de 2024, la oferta de tus autobuses nocturnos evolucionará para simplificar tus desplazamientos.

La línea N160 es una nueva línea que conecta la estación de Plaisir con la estación Paris Montparnasse.

La línea N161 sustituye a la línea N145 que conecta la estación Verrière y la estación de París Montparnasse.

La línea N162 es una nueva línea que sigue el trazado de la N145 entre La Verrière y Rambouillet + una nueva ruta en Saint-Quentin-en-Yvelines e Issy-les-Moulineaux hasta la estación Paris Montparnasse.