Noticias similares

A partir del 8 de julio de 2024, la oferta de tus autobuses nocturnos evolucionará para simplificar tus desplazamientos.
La línea N160 es una nueva línea que conecta la estación de Plaisir con la estación Paris Montparnasse.
La línea N161 sustituye a la línea N145 que conecta la estación Verrière y la estación de París Montparnasse.
La línea N162 es una nueva línea que sigue el trazado de la N145 entre La Verrière y Rambouillet + una nueva ruta en Saint-Quentin-en-Yvelines e Issy-les-Moulineaux hasta la estación Paris Montparnasse.
3 nuevos autobuses nocturnos: N160, N161 y N162
Estas 3 líneas retoman el relevo tras el último tren para ofrecer un enlace permanente entre las estaciones de la zona:
· Entre Plaisir y París Montparnasse de 1 hora a 4 horas y 30 minutos, con la línea N160
· Entre La Verrière y París Montparnasse de 1h30 a 5h, con la línea N161
· Entre Rambouillet y París Montparnasse de 1 hora a 4 horas y 30 minutos, con la línea N162