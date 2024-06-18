Noticias similares

En la línea 7 - Gare de Plaisir, Grignon <> , Jouars-Pontchartrain, Place Foch <> , Gare de La Verrière

Una nueva conexión con el tren U y la rama sur del tren N en la estación de La Verrière en 16 rutas.

Un servicio más rápido hacia la zona de empleo y compras de Maurepas.

Desde el 2 de septiembre, una mejor frecuencia con un paso cada 15 a 20 minutos de 7:00 a 8:30 y de 16:30 a 20:00 de lunes a viernes, así como cada hora durante la hora punta y los sábados.

En la línea 39 - Gare des Essarts-le-Roi <> La Queue-lez-Yvelines Lycée Jean Monnet

Tus líneas 19 y 39 se unen para formar una sola línea 39. Las paradas "Mairie", "Place des fêtes" y "Route du Perray" en Auffargis no son ocupadas, pero continúan siendo atendidas por la línea 8.

Una nueva conexión con el tren N en la estación de Essarts-le-Roi desde Montfort-l'Amaury - estación Méré en 45 minutos.

En la línea exprés 10 - Rambouillet Prairie <> Station Dourdan

Autobuses más frecuentes y mejor conexión con el tren N en la estación de Rambouillet y con el RER C en la estación de Dourdan desde los municipios de Longvilliers y Rochefort-en-Yvelines, de lunes a sábado.

En el Houdan-Montfort y Rambouillet TàD

Un servicio se extendía hasta las 16:00 de lunes a viernes y seguía hasta las 19:00 los sábados.

En la línea Houdan-Montfort TàD, mejor acceso a las estaciones de tren N gracias a la fusión de las zonas 3 y 4.

En el TàD Rambouillet, una extensión de la zona occidental hasta Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville y Condé-sur-Vesgre para un mejor acceso a los puntos de interés del territorio. La parada Bergerie Nationale es ahora accesible desde todos los puntos de interés, incluida la estación de Rambouillet.

En el Pays de Limours y Vallée de Chevreuse TàD

Una nueva oferta disponible los sábados de 9:00 a 19:00 y en agosto con el mismo horario de apertura actual.

3 nuevos autobuses nocturnos: N160, N161 y N162

Estas 3 líneas retoman el relevo tras el último tren para ofrecer un enlace permanente entre las estaciones de la zona:

· Entre Plaisir y París Montparnasse de 1 hora a 4 horas y 30 minutos, con la línea N160

· Entre La Verrière y París Montparnasse de 1h30 a 5h, con la línea N161

· Entre Rambouillet y París Montparnasse de 1 hora a 4 horas y 30 minutos, con la línea N162