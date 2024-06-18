Noticias similares

En el Houdan-Montfort y Rambouillet TàD

Un servicio se extendía hasta las 16:00 de lunes a viernes y seguía hasta las 19:00 los sábados.

En la línea Houdan-Montfort TàD, mejor acceso a las estaciones de tren N gracias a la fusión de las zonas 3 y 4.

En el TàD Rambouillet, una extensión de la zona occidental hasta Prunay-en-Yvelines, La Hauteville, Adainville y Condé-sur-Vesgre para un mejor acceso a los puntos de interés del territorio. La parada Bergerie Nationale es ahora accesible desde todos los puntos de interés, incluida la estación de Rambouillet.

En el Pays de Limours y Vallée de Chevreuse TàD

Una nueva oferta disponible los sábados de 9:00 a 19:00 y en agosto con el mismo horario de apertura actual.