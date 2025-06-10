Noticias similares

Este verano, tus folletos se toman un descanso

Para reducir nuestro impacto ambiental y seguir un enfoque de RSC ecoresponsable, llevamos dos años digitalizando tus horarios. ¡Este verano otra vez, puedes encontrarlos fácilmente online y en tus aplicaciones habituales! ¡Puedes estar tranquilo, tus horarios siguen estando disponibles en unos pocos clics!

Encuentra tus horarios en formato digital

¿Dónde puedo consultar vuestros horarios de apertura?

Puedes encontrar toda la información sobre tus líneas en las siguientes ubicaciones:

Online: en la web iledefrancemobilites.fr > Cómo moverse > horarios

Desde móvil: a través de la aplicación Île-de-France Mobilités

En el lugar: mostrado directamente en tu punto de parada

En el ayuntamiento: consulta con tu ayuntamiento

En la agencia:

  • en la agencia de ventas PEM en la estación de autobuses de Mantes-la-Jolie
  • en la agencia comercial situada en Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie

Por teléfono: contactando con nuestro centro de atención al cliente en el 0800 10 20 20

¿Necesitas una versión impresa?

Si desea obtener una versión en papel de sus horarios, puede acudir directamente a la agencia comercial situada en Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.

¡Novedad!

A partir del 1 de septiembre, tus líneas cambian de número. No dudes en consultar tu horario para descubrirlo. Para más información, aquí explicamos por qué. (enlace al artículo de IDFM sobre renumeración)

Su horario desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 31 de agosto de 2025

A14 al futuro 7820

A14B al futuro 7823

A al futuro 5401

C al futuro 5402

D Résidence du Lac à futur 5304

D Plaisances al futuro 5304

E al futuro 5420

F al futuro 5427

G eliminado

I al futuro 5405

K al futuro 5406

L al futuro 5467

M al futuro 5407

N al futuro 5425

X al futuro 5408

Z al futuro 5414

2A/2B a futuros 5412 y 5413

9 hasta el futuro 5409

15 al futuro 5455

22 al futuro 5422

40 hasta el futuro 5410

41 al futuro 5411

42 al futuro 5442

43 al futuro 4543

44 al futuro 5444

71 al futuro 5431

72 hasta el futuro 5432

73 al futuro 5433

75 al futuro 5435

81 al futuro 5451

82 al futuro 5452

87 al futuro 5437

88A al futuro 5438

88B al futuro 5448

88C al futuro 5458

¿No encuentras tu línea?

Tus líneas 1 / 4 / 17 / 45 / 76 y R son reemplazadas de nuevo por tu TàD Mantois este verano; para más información no dudes en consultar este artículo.

Encuentra todas tus noticias en X: @Mantois_IDFM

¡Gracias por tu compromiso con el medio ambiente y que tengas un gran verano en tu camino!

