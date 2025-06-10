Noticias similares

¿Dónde puedo consultar vuestros horarios de apertura?

Puedes encontrar toda la información sobre tus líneas en las siguientes ubicaciones:

Online: en la web iledefrancemobilites.fr > Cómo moverse > horarios

Desde móvil: a través de la aplicación Île-de-France Mobilités

En el lugar: mostrado directamente en tu punto de parada

En el ayuntamiento: consulta con tu ayuntamiento

En la agencia:

en la agencia de ventas PEM en la estación de autobuses de Mantes-la-Jolie

en la agencia comercial situada en Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie

Por teléfono: contactando con nuestro centro de atención al cliente en el 0800 10 20 20

¿Necesitas una versión impresa?

Si desea obtener una versión en papel de sus horarios, puede acudir directamente a la agencia comercial situada en Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.