Noticias similares

¿Dónde puedo consultar vuestros horarios de apertura?
Puedes encontrar toda la información sobre tus líneas en las siguientes ubicaciones:
Online: en la web iledefrancemobilites.fr > Cómo moverse > horarios
Desde móvil: a través de la aplicación Île-de-France Mobilités
En el lugar: mostrado directamente en tu punto de parada
En el ayuntamiento: consulta con tu ayuntamiento
En la agencia:
- en la agencia de ventas PEM en la estación de autobuses de Mantes-la-Jolie
- en la agencia comercial situada en Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes-la-Jolie
Por teléfono: contactando con nuestro centro de atención al cliente en el 0800 10 20 20
¿Necesitas una versión impresa?
Si desea obtener una versión en papel de sus horarios, puede acudir directamente a la agencia comercial situada en Impasse Sainte Claire Deville, 78200 Mantes-la-Jolie.
¡Novedad!
A partir del 1 de septiembre, tus líneas cambian de número. No dudes en consultar tu horario para descubrirlo. Para más información, aquí explicamos por qué. (enlace al artículo de IDFM sobre renumeración)
Su horario desde el lunes 7 de julio hasta el domingo 31 de agosto de 2025
D Résidence du Lac à futur 5304
¿No encuentras tu línea?
Tus líneas 1 / 4 / 17 / 45 / 76 y R son reemplazadas de nuevo por tu TàD Mantois este verano; para más información no dudes en consultar este artículo.
