Noticias similares

Un aparcamiento para bicicletas le espera en la terminal del tranvía T9 en Orly - Gaston Viens

Publicado el

  -  

Actualizado el

Lectura 1 min

¡El bike park Orly Gaston - Viens está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana!

Aparcamiento para bicicletas, situado cerca de las paradas de autobús 482 y 483 Gaston Viens y de la estación de tranvía T9 Orly-Gaston Viens
Aparcamiento para bicicletas, situado frente a la estación T9 Orly-Gaston-Viens, accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Aparcamiento para bicicletas en conexión con el autobús y el tranvía

Situada cerca de la parada Gaston Viens, servida por tus autobuses 183, 482 y 483, y frente a la estación de tranvía T9, esta instalación te permite aparcar tu moto con total tranquilidad en cualquier momento.

Abierto las 24 horas del día , los 7 días de la semana, este espacio cubierto y cerrado también cuenta con un sistema de protección por vídeo.
Dispone de 31 plazas, 5 de las cuales están equipadas con enchufes eléctricos para cargar bicicletas asistidas eléctricamente (EABs).

Este espacio es accesible con un pase Navigo y suscribiéndose a un paquete específico de "Bike Parking" diario, mensual o anual.

¿Tienes un pase Navigo Annual, Imagine'R o Senior? ¡Buenas noticias! ¡Puedes aprovechar este servicio gratis!

Para suscribirse o obtener más información sobre este servicio
31 plazas, 5 de las cuales cuentan con un enchufe eléctrico para cargar bicicletas asistidas eléctricamente
26 plazas en postes para tus bicicletas.
5 plazas de aparcamiento con enchufe eléctrico.

Precios

Las suscripciones al aparcamiento para bicicletas cerrado y seguro son gratuitas para los abonados a la red de transporte público, con un pase Navigo personalizado y con un pase anual válido de Navigo (Navigo Annual, Navigo Annual Senior, Imagine'R Scolaire, Imagine'R étudiant).

Para otros usuarios, se ofrecen tres paquetes de suscripción como parte de la fijación de precios regionales.

Tarifas actuales para las suscripciones al Bike Parking

Noticias similares