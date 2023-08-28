Noticias similares

Aparcamiento para bicicletas en conexión con el autobús y el tranvía

Situada cerca de la parada Gaston Viens, servida por tus autobuses 183, 482 y 483, y frente a la estación de tranvía T9, esta instalación te permite aparcar tu moto con total tranquilidad en cualquier momento.



Abierto las 24 horas del día , los 7 días de la semana, este espacio cubierto y cerrado también cuenta con un sistema de protección por vídeo.

Dispone de 31 plazas, 5 de las cuales están equipadas con enchufes eléctricos para cargar bicicletas asistidas eléctricamente (EABs).



Este espacio es accesible con un pase Navigo y suscribiéndose a un paquete específico de "Bike Parking" diario, mensual o anual.



¿Tienes un pase Navigo Annual, Imagine'R o Senior? ¡Buenas noticias! ¡Puedes aprovechar este servicio gratis!