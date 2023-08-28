Noticias similares

Aparcamiento para bicicletas en conexión con el autobús y el tranvía
Situada cerca de la parada Gaston Viens, servida por tus autobuses 183, 482 y 483, y frente a la estación de tranvía T9, esta instalación te permite aparcar tu moto con total tranquilidad en cualquier momento.
Abierto las 24 horas del día , los 7 días de la semana, este espacio cubierto y cerrado también cuenta con un sistema de protección por vídeo.
Dispone de 31 plazas, 5 de las cuales están equipadas con enchufes eléctricos para cargar bicicletas asistidas eléctricamente (EABs).
Este espacio es accesible con un pase Navigo y suscribiéndose a un paquete específico de "Bike Parking" diario, mensual o anual.
¿Tienes un pase Navigo Annual, Imagine'R o Senior? ¡Buenas noticias! ¡Puedes aprovechar este servicio gratis!
Precios
Las suscripciones al aparcamiento para bicicletas cerrado y seguro son gratuitas para los abonados a la red de transporte público, con un pase Navigo personalizado y con un pase anual válido de Navigo (Navigo Annual, Navigo Annual Senior, Imagine'R Scolaire, Imagine'R étudiant).
Para otros usuarios, se ofrecen tres paquetes de suscripción como parte de la fijación de precios regionales.