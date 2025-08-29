Noticias similares

El aparcamiento para bicicletas es una de las respuestas a las nuevas necesidades de desplazamiento de los residentes de Île-de-France. Sustituir el coche por la bicicleta para llegar a la estación te permite evitar atascos y problemas de aparcamiento, a la vez que reduces tu impacto ambiental y te mantienes activo a diario.
Cambia de modo. Sin vida.
Con el aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités, ¡la combinación bici + transporte público es más fácil de lo que imaginas!
Descubre el aparcamiento para bicicletas cerca de tu estación de tren en www.iledefrance-mobilites.fr/cartes/parkings-velos
En el territorio de Saint Germain Boucles de Seine, el Parque Ciclista de la estación Saint-Germain-en-Laye está esperando tu bicicleta.
Aparcamiento para bicicletas, el servicio de movilidad blanda para todos
El aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités te ofrece aparcamiento de calidad sin restricciones con:
- abierto 24/7,
- una ubicación lo más cercana posible a estaciones de tren y estaciones,
- asegura aros para colgar tu bici,
- un servicio de protección de vídeo,
- equipos auxiliares como enchufes para bicicletas asistidas eléctricamente, bombas para bicicletas, kits de reparación y mantenimiento.
Foto del aparcamiento de bicicletas en la estación Saint-Germain-en-Laye
Los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son gratuitos para quienes tengan una suscripción anual válida de transporte público (Navigo, Navigo, Imagine, R, Navigo senior). Los refugios de acceso autónomo son accesibles para todos, sin suscripción ni reserva. Para otros usuarios de las taquillas seguras, se ofrecen tres fórmulas de suscripción:
- Pase diario: 2 €
- Suscripción mensual: 10 €
- Cuota anual: 30 €