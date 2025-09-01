Noticias similares

¡La llegada de tres aparcamientos para bicicletas en el Pays de l'Ourcq!

Pronto tres nuevas zonas de aparcamiento para bicicletas en los municipios de Crouy-sur-Ourcq, Lizy-sur-Ourcq e Isles-les-Meldeuses.

Los ciclistas, sean habituales u ocasionales, podrán beneficiarse de un aparcamiento seguro para bicicletas que facilite su desplazamiento y aparquen sus bicicletas con tranquilidad a partir del 1 de enero de 2026.

Todos los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:

  • Accesible 24/7, con muchos sitios disponibles.
  • Asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo y protección por vídeo
  • Resguardados e iluminados
  • Situado cerca de las estaciones de tren de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis.
  • Equipado con estación de inflado y caja de herramientas

También hay espacios de acceso libre cerca de las estaciones de Lizy-sur Ourcq e Isles-Armentières-Congis en forma de arcos protegidos. Son accesibles de forma gratuita y sin suscripción.

El número de plazas disponibles por zona de aparcamiento para bicicletas en tu zona:

  • Cerca de la estación de tren de Crouy-sur-Ourcq : 10 plazas seguras
  • Cerca de la estación de tren de Lizy-sur-Ourcq : 20 plazas seguras - 12 de acceso libre.
  • Cerca de la estación de tren Isles-Armentières-Congis : 10 plazas seguras - 12 de acceso libre.

¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta?

Para un aparcamiento seguro para bicicletas, es necesario suscribirse:

  • Gratis para personas con un abono anual válido de Navigo (Navigo, Navigo Senior, imagina la escuela R, imagina la escuela R)
  • A las siguientes tarifas para otros usuarios:

Diaria: 2 € / Mensual: 10 € / Anual: 30 €

  • El aparcamiento para bicicletas de acceso libre es gratuito.
Infórmate más sobre el servicio de aparcamiento para bicicletas
Suscríbete directamente a una zona de aparcamiento para bicicletas

