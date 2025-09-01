Noticias similares

Todos los aparcamientos para bicicletas de Île-de-France Mobilités son:

Accesible 24/7 , con muchos sitios disponibles.

, con muchos sitios disponibles. Asegurado mediante control de acceso mediante un pase Navigo y protección por vídeo

mediante control de acceso mediante un pase Navigo y protección por vídeo Resguardados e iluminados

Situado cerca de las estaciones de tren de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis.

de Lizy-sur-Ourcq, Crouy-sur-Ourcq e Isles-Armentières-Congis. Equipado con estación de inflado y caja de herramientas

También hay espacios de acceso libre cerca de las estaciones de Lizy-sur Ourcq e Isles-Armentières-Congis en forma de arcos protegidos. Son accesibles de forma gratuita y sin suscripción.