Noticias similares

¡Recuerda renovar tu plan Imagine R!

Se acerca el final del curso escolar y también las vacaciones de verano...

… Para irte tranquilo, ¡recuerda (re)suscribirte ahora!

¿Qué es el paquete Imagine R?

El paquete Imagine R apoya a jóvenes menores de 26 años para desplazarse ilimitado por toda la región de Île-de-France.

  • Este es el billete más barato si viajas regularmente
  • Ofrece un ahorro del 50% en comparación con los precios del pase anual Navigo.
  • Es un paquete "all-zone" que permite viajar ilimitado por toda la red de Île-de-France, todos los días de la semana.
  • Ofrece acceso a todos los modos de transporte: autobús, tranvía, metro, RER, tren y autobús nocturno (ex-Noctilien), con la excepción de los autobuses lanzadera Orlyval y Filéo, el TGV en Île-de-France y las redes ferroviarias fuera de Île-de-France.
Descubre + sobre el paquete Imagine R y sus ventajas aquí

¿Lo sabías?

El departamento de Yvelines concede, bajo ciertas condiciones, el reembolso de parte del paquete.

Consulta tu elegibilidad en el simulador aquí

