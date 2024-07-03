Noticias similares

¿Cuál es el plan Imagine R?
El paquete Imagine R acompaña a todos los jóvenes menores de 26 años para desplazarse ilimitado por toda Île-de-France.
- Este es el billete más barato si viajas regularmente
- Ofrece un ahorro del 50% en comparación con el pase anual Navigo.
- Es un paquete "all-zone" que permite viajes ilimitados en toda la red de Île-de-France, todos los días de la semana.
- Ofrece acceso a todos los medios de transporte: autobús, tranvía, metro, RER, tren y autobús nocturno (ex-noctilien), con la excepción de los autobuses lanzadera Orlyval y Filéo, el TGV en Île-de-France y las redes ferroviarias fuera de Île-de-France.
¿Lo sabías? El Departamento de Seine-et-Marne concede, bajo ciertas condiciones, el reembolso de parte del paquete.