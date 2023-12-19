Noticias similares

Sin cambios, ¡opta por el ticket SMS!

Ya no necesitas cambio, ¡ahora puedes comprar un billete de autobús con el móvil!

¿Cómo funciona?

  1. Envía el código CSY por mensaje al 93100,
  2. Recibirás un ticket SMS a cambio,
  3. Puedes viajar en nuestras líneas con total tranquilidad.

Por un coste de 2,50 €*, el billete SMS le permitirá viajar durante 1 hora sin tener que embarcar en nuestros autobuses. El precio del billete se debitará de tu factura telefónica.

*+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados.

Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

Y para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web iledefrancemobilités.fr la sección de tarifas AQUÍ

¡Buen viaje con nuestras líneas!

