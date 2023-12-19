Noticias similares

¿Cómo funciona?

Envía el código CSY por mensaje al 93100, Recibirás un ticket SMS a cambio, Puedes viajar en nuestras líneas con total tranquilidad.

Por un coste de 2,50 €*, el billete SMS le permitirá viajar durante 1 hora sin tener que embarcar en nuestros autobuses. El precio del billete se debitará de tu factura telefónica.

*+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados.

Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.

Y para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web iledefrancemobilités.fr la sección de tarifas AQUÍ

