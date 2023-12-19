Noticias similares

Ya no necesitas cambio, ¡ahora puedes comprar un billete de autobús con el móvil!
¿Cómo funciona?
- Envía el código CSY por mensaje al 93100,
- Recibirás un ticket SMS a cambio,
- Puedes viajar en nuestras líneas con total tranquilidad.
Por un coste de 2,50 €*, el billete SMS le permitirá viajar durante 1 hora sin tener que embarcar en nuestros autobuses. El precio del billete se debitará de tu factura telefónica.
*+ posible coste de SMS para suscripciones móviles que no incluyen SMS ilimitados.
Servicio disponible con los operadores Bouygues Telecom, Orange, SFR, gratuito.
Y para saber más sobre los diferentes billetes de transporte, visita la página web iledefrancemobilités.fr la sección de tarifas AQUÍ
También puedes encontrar toda nuestra actividad en Twitter: @CSYvelines_IDFM
¡Buen viaje con nuestras líneas!