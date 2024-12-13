Noticias similares

Por razones de seguridad y como parte de los trabajos relacionados con el nudo de la estación de la línea 18 del Grand Paris, la parada "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" hacia Buc ya no será servida por las líneas 6161, 6162, 6163 y 6164.
Para tomar estas líneas en dirección a Buc, hay que ir a la parada "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Para llegar, toma el puente peatonal de la estación SNCF y dirígete hacia el pasillo 1. Saliendo del vestíbulo 1, gire inmediatamente a la derecha y suba las escaleras que llevan a la rue Abbé Rousseaux; ha llegado a la parada "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", consulte el mapa a continuación:
Para facilitar una mejor conexión entre las líneas, las líneas 6161, 6162 y 6163 que salen de la estación Versailles Château Rive Gauche pasarán por la parada "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux" (rue Abbé Rousseaux) y dejarán de dar servicio a la parada "Gare de Versailles Chantiers-Etats Généraux".
La parada "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" hacia Buc sigue siendo servida únicamente por las líneas 6179, 6206 y 6284.
En la dirección contraria, hacia Versalles, se mantiene la parada "Gare de Versailles Chantiers-Cour de Buc" para todas las líneas.
¿Tienes alguna pregunta sobre este cambio?
Se instalarán puestos informativos:
- martes 17 y jueves 19 de diciembre de 2024 en la parada Cour de Buc de 7 a 9:30 a.m.
- el jueves 2 y viernes 3 de enero de 2025 en la parada Cour de Buc de 7 a 9:30 a.m.
- el lunes 6 y martes 7 de enero de 2025 en la Corte de Buc y las sentencias del Abbé Rousseaux de 7 a.m. a 7 p.m.
- del miércoles 8 al viernes 10 de enero de 2025 en la Cour de Buc y las sentencias Abbé Rousseaux de 7 a 10 a.m. y de 3 p.m. a 7 p.m.
Por teléfono al 0 800 10 20 20 de lunes a viernes de 7 a.m. a 8 p.m.