Noticias similares

Por razones de seguridad y como parte de los trabajos relacionados con el nudo de la estación de la línea 18 del Grand Paris, la parada "Gare de Versailles Chantiers - Cour de Buc" hacia Buc ya no será servida por las líneas 6161, 6162, 6163 y 6164.

Para tomar estas líneas en dirección a Buc, hay que ir a la parada "Gare de Versailles Chantiers - Abbé Rousseaux". Para llegar, toma el puente peatonal de la estación SNCF y dirígete hacia el pasillo 1. Saliendo del vestíbulo 1, gire inmediatamente a la derecha y suba las escaleras que llevan a la rue Abbé Rousseaux; ha llegado a la parada "Gare de Versailles Chantiers-Abbé Rousseaux", consulte el mapa a continuación: