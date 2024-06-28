Noticias similares

Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France. Algunas líneas en la zona de Grand Melun se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 antes, durante y después de los Juegos de París 2024.
- Desde el 8 de julio de 2024, excepcionalmente se adaptan los horarios de ciertas líneas
- Además, el sábado 20 de julio, con motivo del paso de la Llama en Melun, las rutas de las líneas 3601, 3603, 3604, 3605, 3607, 3610 y 3612 se verán afectadas ocasionalmente y algunas paradas no estarán atendidas durante toda la duración del evento, de 12:30 a 16:00.
Horarios de algunas líneas adaptadas
- Del 8 de julio al 1 de septiembre de 2024, se adapta la oferta de las líneas 3601, 3602, 3603 y 3604
- Del 2 al 15 de septiembre de 2024, se adapta la oferta de las líneas 3601, 3602, 3603, 3604 y 3609
Paso de la llama el sábado 20 de julio de 12:30 a 16:00:
- Línea 3601 : ruta modificada, detalles aquí
- Línea 3603 : ruta modificada, detalles aquí.
- Línea 3604 : ruta modificada, detalles aquí.
- Línea 3605 : ruta modificada, detalles aquí.
- Línea 3607 : ruta modificada, detalles aquí.
- Línea 3610 : ruta modificada, detalles aquí.
- Línea 3612 : ruta modificada, detalles aquí.
