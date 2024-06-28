¿Por qué la red de autobuses se ve afectada por los Juegos de París 2024?

Durante los Juegos de París 2024, el gran número de eventos y eventos deportivos organizados, así como todos sus preparativos, afectarán al tráfico de autobuses en Île-de-France. Algunas líneas en la zona de Fontainebleau - Moret se ven afectadas por la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 antes, durante y después de los Juegos de París 2024.

La oferta de las líneas 1, 4, 6, 8, 14, 207, 208 y 209 se adapta de lunes a domingo, del 8 de julio al 15 de septiembre de 2024