Noticias similares

Con motivo de mayo por Bike, Île-de-France Mobilités os apoya en este mes dedicado al uso de este medio de transporte blando para celebrar y adoptar la práctica del ciclismo. Así, en el territorio de Meaux y Ourcq, Île-de-France Mobilités organiza puestos de reparación de bicicletas en Meaux y Ocquerre.

Conoce a nuestros equipos en el estadio Ostermeyer de Ocquerre el miércoles 14 de mayo de 14:00 a 18:00 y en el Place Henri IV de Meaux el miércoles 21 de mayo de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00.

Todas las reparaciones que se ofrecen en el lugar son GRATUITAS para los viajeros, como el mantenimiento y las piezas de desgaste (pastillas, cable de freno, cámara de aire, etc.).