Noticias similares

¿Qué es el Mantois TàD?
El TàD Mantois permite viajar con reserva, entre una parada cercana y uno de los principales puntos de interés de tu zona (estación de tren, centro comercial, establecimiento público, etc.).
El servicio abarca 255 paradas y 50 puntos de interés, repartidos por todo el país.
Qué cambios desde el 1 de septiembre de 2025:
El territorio se organizará en 3 zonas, cada una con sus propios puntos de interés, pero también puntos comunes a todo el territorio.
El servicio se reforzará gracias a cuatro nuevos vehículos de 9 plazas, para los trayectos:
- Más directo
- Más frecuentes
¿Cómo reservar?
En el lugar: tad.iledefrance-mobilites.fr
A través de la solicitud T&D de Île-de-France Mobilités
O por teléfono: 0800 10 20 20 (llamada gratuita)
Horario: de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 (excluyendo festivos)
Se puede reservar hasta 1 hora antes de la salida
¿Cuánto cuesta?
El precio regional se aplica al servicio de transporte bajo demanda de Mantois T&D. Puedes encontrar la lista de billetes de transporte, así como todos los términos y condiciones, en la sección "Billetes y tarifas" haciendo clic aquí.
Puedes pagar tu entrada con tu smartphone enviando un SMS al TAD54 al 93100.
Se te pedirá que valides tu multa al subir al vehículo.
Encuentra el nuevo folleto haciendo clic aquí.
Os deseamos un gran verano... ¡Y un gran comienzo de curso!